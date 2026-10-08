Patriarhia Română respinge ferm dezincriminarea consumului de droguri: Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze

Foto: Agerpres / Patriarhul Daniel

Patriarhia Română reacționează la proiectul de lege privind dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Biserica avertizează că o astfel de măsură nu trebuie să ofere impresia că adicția este lipsită de gravitate, dar subliniază că dependenții au nevoie de compasiune, sprijin și recuperare, nu de izolare sau stigmatizare.

Într-un comunicat de presă publicat de purtătorul de cuvânt, Mihai Agachi, pe pagina sa de Facebook, Patriarhia Română transmite că „ia act cu îngrijorare de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu și consideră că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității“.

Poziția Patriarhiei Române vine în contextul în care trei senatori au depus un proiect de lege care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu și sancționarea cu amendă. Inițiativa este semnată de senatoarea Victoria Stoiciu (neafiliat) și este susținută de senatorii Daniel Fenechiu (PNL) și Cristian Ghinea (USR).

„O deosebită atenție trebuie acordată copiilor și tinerilor, aflați într-o etapă a vieții în care au nevoie de repere morale, de modele de viețuire sănătoasă“, transmite Patriarhia Română.

Instituția subliniază că nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc, iar prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna.

De asemenea, Biserica atrage atenția asupra responsabilității celor care exploatează vulnerabilitatea oamenilor prin traficul de droguri. În fața unor asemenea practici, societatea este chemată să manifeste fermitate, pentru a apăra în special copiii și tinerii și pentru a împiedica răspândirea unor comportamente care aduc suferință persoanei, familiei și comunității, mai transmite Patriarhia Română.

„Experiența pastorală a Bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune şi sprijin pentru vindecare. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română reafirmă disponibilitatea sa de a fi alături de persoanele afectate de adicții și de familiile acestora, prin rugăciune, consiliere pastorală şi ajutorare fraternă“, mai precizează instituția.

Patriarhia Română speră că autoritățile publice și toți cei implicați în dezbaterea acestei inițiative legislative vor avea ca scop primordial sănătatea persoanelor, armonia familiei, protejarea tinerei generații și sprijinirea celor care sunt victime ale consumului de droguri.

Mesajul Patriarhiei Române vine după ce a fost lansată o petiție de Federația Națională a Părinților Edupart, iar Federația Neguvernamentală Antidrog a transmis că statul român nu știe să gestioneze piețele subterane.