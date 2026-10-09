Gluma momentului după ce un avion a rămas blocat pe DN1 ”supod” VIDEO

Poate părea doar o glumă, dar imaginile sunt reale. Un avion a rămas blocat pe DN1, sub pod.

În contextul noilor cuvinte acceptate în DOOM, cel mai controversat fiind ”supat” în loc de ”sub pat”, avionul blocat sub un pod pe DN1 a generat un val de glume pe rețelele sociale:

”Sună șefu`: Unde-i avionu`?/ Eu: Șefu`, e supod”.

Dacă ați fi crezut că avionul blocat pe DN1 este o glumă ilustrată cu AI, ei bine, este realitatea nopții de joi spre vineri, când un transport agabaritic a presupus un avion de pasageri.

”În perioada 09.10.2026 - 11.10.2026 se va desfășura un transport cu depășiri pe traseul: Otopeni (Aeroport Internațional Henri Coanda) – DN1 – A0 – DN2 – Voluntari. Vehiculul transportă o componentă dintr-un avion”, anunța CNAIR, într-un comunicat.

Avionul urmează să fie integrat într-un loc de joacă

Dimensiunile transportului au fost de 38,0 de metri lungime, 6,6 de metri lățime, 4,8 de metri înălțime, iar greutatea totală de 60,0 de tone. Pe scurt, un avion de pasageri a fost transportat de un camion. Dar a rămas blocat sub pod, în noaptea de joi spre vineri. Ulterior, a fost mutat într-o parcare, urmând a se încerca, în noaptea următoare, din nou, transportul.

Aeronava imobilizată sub structura podului a fost surprinsă de martori în imagini care au devenit virale. Avionul a fost preluat de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni. Trebuia să ajungă în orașul Voluntari, urmând a fi integrat într-un loc de joacă.

Supat - formă populară

Gluma ”supod” vine după ce ”supat” în loc de ”sub pat” apare ca fiind acceptat în DOOM. Prof. Mariana Badea a explicat că „supat” apare atât în DEX, cât și în DOOM, dar este marcat drept formă populară. Potrivit profesoarei, termenul nu face parte din limbajul literar și nu trebuie folosit.

„În DEX, scrie într-adevăr „supat, supaturi, substantiv neutru, formă populară - locul de sub pat, spațiul dintre pat și dușumea”. Ăsta este un sens.

Al doilea sens este „gaură săpată într-un mal de pământ”. În paranteză dreaptă scrie varianta „subpat”, tot substantiv feminin. Și pe urmă scrie așa: „sub+pat”, tot în DEX la același cuvânt. Fără alte referiri”, a spus prof. Mariana Badea, pentru DCNews.