Două tragedii într-o zi pentru o familie din Bistrița-Năsăud: După ce o mamă și fetele sale au fost implicate într-un accident grav, casa le-a luat foc

Incendiu la locuința unei familii deja greu încercate după un accident rutier. Sursa foto: Captură video Bistriteanul, Facebook

O familie din județul Bistrița-Năsăud a avut parte de două tragedii în mai puțin de 24 de ore: mama și cele trei pasagere, fiicele sale, au ajuns la spital după un accident grav, iar aproximativ 15 ore mai târziu, casa în care locuiau a luat foc.

O familie din comuna Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost greu încercată în mai puţin de 24 de ore, după ce mama şi două fetiţe au fost implicate într-un grav accident de circulaţie, aproape de casă, pentru ca, la câteva ore distanţă, locuinţa să le fie cuprinsă de flăcări.

Accidentul s-a produs miercuri după-amiază, în jurul orei 16:00, pe Drumul Naţional 17, între localităţile Şieu-Măgheruş şi Crainimăt.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, maşina femeii de 40 de ani din Şieu-Măgheruş ar fi intrat în coliziune cu un vehicul care circula din sens opus, condus de un tânăr de 22 de ani, din Beclean.

Persoanele implicate în accident, transportate la spital

În urma impactului, ambii şoferi, dar şi cele trei pasagere din maşina femeii de 40 de ani - fetiţele sale, în vârstă de 7 şi 10 ani, şi o tânără de 18 ani - au ajuns la spital.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa, Camelia Strungari, a transmis că fetiţele şi şoferul de 22 de ani au suferit policontuzii şi au primit îngrijiri în cadrul UPU-SMURD, fiind ulterior externaţi, cu recomandări medicale.

În schimb, femeia de 40 de ani şi tânăra de 18 ani au ajuns în stare gravă la spital, suferind traumatisme cranio-cerebrale, fracturi de coloană vertebrală şi de bazin, precum şi alte leziuni, iar starea adolescentei este una critică.

„Cele două paciente în vârstă de 18, respectiv 40 de ani, victime ale accidentului rutier petrecut ieri pe DN 17, în localitatea Şieu-Măgheruş, internate în Secţia ATI, au fost reevaluate în această dimineaţă de o echipă medicală multidisciplinară. Tânăra de 18 ani se află în continuare în stare critică, este intubată şi sedată, şi rămâne internată în secţia ATI, sub tratament şi monitorizare de specialitate. Pacienta în vârstă de 40 de ani este conştientă, cooperantă şi stabilă din punct de vedere respirator, aflându-se de asemenea în Secţia ATI, sub tratament şi supraveghere medicală”, a comunicat, joi, reprezentanta SCJU Bistriţa.

Un incendiu le-a cuprins locuința, la scurt timp după accident

Joi dimineaţa, în jurul orei 07:00, la 15 ore după accident, pompierii bistriţeni aveau să fie solicitaţi tot în localitatea Şieu-Măgheruş, de data aceasta pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.

Locuinţa respectivă era chiar cea în care familia implicată în accident locuia cu chirie, informaţie confirmată pentru Agerpres de primarul din Şieu-Măgheruş, Sorin Mititean.

Potrivit datelor transmise joi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa-Năsăud, în urma incendiului au ars întregul acoperiş al imobilului şi o cameră situată la mansardă, fiind afectate, de asemenea, tavanele de la nivelul mansardei.

Soțul femeii de 40 de ani s-a autoevacuat din locuința în flăcări

În momentul izbucnirii incendiului, în locuinţă se afla soţul femeii de 40 de ani, care a reuşit să se autoevacueze în siguranţă. Acesta a prezentat un atac de panică şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului din partea paramedicilor SMURD, ulterior refuzând transportul la spital, a precizat ISU Bistriţa-Năsăud.

Intervenţia pompierilor militari s-a desfăşurat în condiţii dificile, în principal din cauza accesului îngust către locuinţă, situată într-o zonă relativ izolată.

În pofida acestor condiţii, echipajele au reuşit să localizeze şi să lichideze incendiul, împiedicând extinderea acestuia la restul imobilului.

Primarul comunei Şieu-Măgheruş, Sorin Mititean, spune că imobilul afectat de incendiu nu mai poate fi locuit momentan, dar că va propune Consiliului Local alocarea de fonduri pentru ajutorarea familiei greu încercate.

Familia locuia cu chirie

„Erau chiriaşi în casa respectivă, casa fiind a unui proprietar care e plecat în America. (...) Siguri că îi vom ajuta cu fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Consiliului Local, un fond care se constituie anual exact pentru astfel de evenimente. Nu ni le dorim, dar ştim că întotdeauna se întâmplă câte ceva. Şi ajutoare de urgenţă. Acum, să vedem şi dinamica evenimentelor, având în vedere ce se întâmplă şi pe partea medicală, şi pe partea de locuire. Nu se mai poate locui în casă şi am înţeles că bărbatul intenţiona să meargă la nişte rude, care au venit să îi ajute. Acum, ţinem legătura cu ei şi vedem”, a declarat edilul.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un coş de fum necurăţat corespunzător, a informat ISU Bistriţa-Năsăud.

România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea în accidente rutiere. Titi Aur, instructor în conducere defensivă, a atras atenția, la DCNews, că scăderea numărului de decese nu este suficientă, atât timp cât țara noastră continuă să se afle la coada clasamentului european.