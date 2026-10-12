Student cu Bugatti, avertizat cu exmatricularea în Elveția. Bogdan Bucur: Ce s-ar întâmpla în România dacă ai îndrăzni să-i spui asta unui student

Bogdan Bucur, sociolog și profesor la SNSPA

Din articol Dorința unui mediu social mai bun îi face pe părinți să aleagă alte școli pentru copii

Un student român care mergea cu un Bugatti la o școală de elită din Elveția a fost avertizat că riscă examtricularea dacă mai vine cu mașina.

În cadrul emisiunii de duminică, unul dintre subiectele abordate de sociologul Bogdan Bucur și jurnalistul Val Vâlcu a fost civilizația. În acest sens, jurnalistul Val Vâlcu a povestit despre un student român care mergea cu Bugatti la o școală din Elveția și a fost avertizat că riscă să fie exmatriculat dacă mai vine cu mașina, în condițiile în care ceilalți studenți folosesc autobuzul.

Potrivit sociologului, în România, un profesor care ar face o astfel de observație unui student s-ar confrunta cu o plângere, ar ajunge în Comisia de etică și ar risca o sancțiune.

„O țară foarte bogată, Elveția, are un institut, o școală în studii ale ospitalității în Lausanne. A investit unul și a trimis acolo copilul - evident că a fost o investiție făcută cu cap”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Trebuie spus că este una dintre cele mai scumpe școli din lume”, a spus Bogdan Bucur.

„100.000 de dolari pentru trei ani - imens și raportat la prețurile din SUA. Acolo mai veniseră încă vreo doi români - ceea ce e foarte bine, înseamnă că țara își trimite pașoptiștii - dintre care unul cu Bugatti și l-a chemat decanul și i-a zis: „Dacă mai vii o dată cu el, ești exmatriculat. Toți studenții vin cu autobuzul. Punct”. Apropo de civilizații”, a spus Val Vâlcu.

„Povestea este reală?”, a întrebat Bogdan Bucur.

„Da, e un prieten, un cunoscut, un medic”, a spus Val Vâlcu.

„Extraordinar! Despre asta discutăm! Vă puteți imagina că, în România, în facultatea mea, dacă îndrăznesc să-i spun așa ceva unui student, ăla face automat plângere, eu sunt băgat în Comisia de etică și probabil urmează o sancțiune. Cum îndrăznești tu să-i spui asta unui copil?”, a spus Bogdan Bucur.

„La ei contractul nu are trei file ca la noi. E o carte contractul, că plătești 100.000”, a spus Val Vâlcu.

Dorința unui mediu social mai bun îi face pe părinți să aleagă alte școli pentru copii

Sociologul Bogdan Bucur a explicat că părinții își înscriu copiii la școli din afara zonei în care locuiesc din motive obiective și subiective. Printre acestea se numără dorința de a le oferi acces la un mediu social și educațional mai bun.

„Civilizație nu înseamnă numai școală. Mai înseamnă și o carte. Apropo de ritualurile de etalare, între cele două războaie, se etalau la operă toalete, așa e acum la Untold. E o diferență. E normală modelizarea? Adică la operă mergeau cu ținută de gală, mănuși...”, a spus Val Vâlcu.

„Sunt două paliere ale discuției. Școala este una. Doar pentru a conchide, sunt multiple motive - unele obiective, altele subiective - pentru care părinții fac această roire zilnică, care înseamnă sute de mii de mașini în trafic, își înmatriculează copiii la alte școli decât cele din propria jurisdicție de care aparțin.

Vă dați seama că nu este nevoie să criticăm noi pe cineva, că fiecare știe ce e în capul lui și fiecare e suveran pe propriile decizii, doar că orașul este hiperaglomerat și respirăm cu toții și un aer imposibil. Copiii lor suferă pentru că stau ore întregi în trafic.

Sunt și motive subiective, pentru că părinții au niște speranțe, niște iluzii aspiraționale în legătură cu modul în care copiii lor speră să facă parte dintr-o categorie socială superioară celei în care de fapt se încadrează. Într-un fel este adevărat că un mediu mai bun te formează, te ridică, îți îmbunătățește standardele de viață, dar și culturale, și educaționale. Este cumva de înțeles să cauți un mediu social mai bun”, a spus Bogdan Bucur.