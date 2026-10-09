Șantierul Damen Mangalia a fost vândut către Rheinmetall. UPDATE: Ce spune Guvernul României

Șantierul Damen Shipyards Mangalia. Foto: Agerpres

Șantierul Naval Damen Mangalia, deținut de compania aflată în faliment Damen Shipyards Mangalia SA, a fost vândut către Rheinmetall Real Estate România.

UPDATE - Guvernul României: Relansarea Șantierului Naval Mangalia are o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră

Guvernul României salută aprobarea achiziției Șantierului Naval Mangalia de către compania germană Rheinmetall, afirmând că acesta este "un pas important pentru relansarea activității unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României".

"După o perioadă de dificultăți financiare, care a culminat cu falimentul și disponibilizarea a aproape 1.000 de angajați, investițiile planificate vor permite reluarea activității, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea șantierului în perspectiva transformării sale într-unul dintre principalele centre europene de construcții navale militare.

Aprobarea achiziției este rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul Programului SAFE, în cadrul cărora Guvernul României a condiționat implementarea achizițiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Șantierului Naval Mangalia. În acest fel, negocierile au urmărit nu doar asigurarea echipamentelor militare necesare Armatei României, ci și valorificarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea industriei naționale, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie.

Relansarea Șantierului Naval Mangalia prezintă o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră. Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și a rolului României pe flancul estic al NATO. Proiectul se înscrie în obiectivul Guvernului de a utiliza Programul SAFE atât pentru modernizarea Armatei României, cât și pentru reindustrializarea țării și consolidarea capacității României de a produce echipamente militare pe teritoriul național", a transmis Guvernul României, într-un comunicat de presă remis DC NEWS.

Știrea inițială:

Șantierul Naval Damen Mangalia, deținut de compania aflată în faliment Damen Shipyards Mangalia SA, a fost vândut către Rheinmetall Real Estate România, a anunțat CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia.

"Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare" a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, potrivit Ziua de Constanța.

Suma pentru care a fost vândut Șantierul Naval Damen Mangalia

Ulterior, acest lucru a fost confirmat și de Semiran Abdurefi, consilier local din Mangalia, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Vânzarea a avut loc în cadrul celei de-a 5-a licitații și după ce prețul de vânzare a fost redus la 75% din valoarea de piață.

"Am promis, am livrat. MSC și Rheinmetall au cumpărat Șantierul Naval Damen Mangalia, la a cincea licitație publică", a scris Semiran Abdurefi pe Facebook.

Șantierul Naval Damen Mangalia a fost vândut către Rheinmetall Real Estate România SRL pentru suma de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA. Prețul de valorificare al activelor a fost redus la 75% din valoarea de piață stabilită anterior, de la 184 de milioane de euro.

Patru tentative de vânzare, eșuate

Cea de-a patra tentativă de vânzare a activelor Șantierului Naval Damen Mangalia a eșuat la 30 septembrie 2026, deoarece nu s-a înregistrat niciun ofertant pentru prețul inițial de evaluare. Prima strigare pentru şantierul naval din Mangalia avusese loc la 27 august. CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia a trecut la procedura de executare silită pentru a accelera procesul, iar asta a permis reducerea prețului de pornire, dar și la scurtarea intervalului dintre ședințe.

Potrivit Ziua de Constanța, grupul olandez Damen Holding BV, acționar minoritar și principal creditor, a atacat în instanță această schimbare a CITR, însă apelul depus nu a suspendat desfășurarea licitațiilor stabilite de Tribunalul Constanța.

Falimentul Șantierului Naval Mangalia

Reamintim că Tribunalul Constanţa a dispus, în 29 aprilie, intrarea în faliment a şantierului Damen Shipyards Mangalia iar CITR a fost desemnat lichidator judiciar. S-a dispus ca activele șantierului - terenuri, infrastructură navală, utilaje, echipamente - să fie vândute pentru a acoperi datoriile.

Sindicatul Liber Navalistul solicitase, printr-un punct de vedere adresat CITR, salvarea profilului industrial al Damen Shipyards Mangalia S.A. Sindicaliștii anunțau că nu se opun vânzării Șantierului Naval Mangalia, dar au cerut ca vânzarea să protejeze și oamenii nu doar activele, subliniind faptul că un șantier naval fără muncitori specializați devine o platformă greu de repornit.

Miruță spunea în august, la DC NEWS, că Rheinmetall va aștepta ca prețul să scadă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, anunțase la sfârșitul lunii august, în cadrul unui interviu pentru DC News, că Rheinmetall are o obligaţie introdusă în contractele SAFE cu România, obligaţie care depinde şi de Şantierul Naval Mangalia. Miruță anticipase atunci că Rheinmetall va aștepta ca prețul să scadă.

"Am introdus în contract obligaţia de a nu putea să recepţionezi celelalte produse făcute de Rheinmetall în SAFE, fără să facă dovada pentru şantier. Deci ei nu vor putea să livreze maşina de luptă a infanteriei, care e un contract de 3 miliarde de euro, fără să facă aceste nave la Mangalia. (...) Rheinmetall e o companie privată. Cât timp există procedura asta de lichidare, ei se uită până când preţul va scădea, astfel încât să îl ia la o valoare cât de cât apropiată cu cea estimată de inventar. Probabil că în acest moment este jocul unui om care vrea să cumpere la licitaţie, bănuind că la valoarea de 190, când el valorează 80, nu vine nimeni să cumpere. Care e modul lor de business, cât aşteaptă ca să se bage să cumpere, e ceva ce nu ţine de statul român. Dar avem colacul de salvare obligatoriu. Ei nu vor putea închide contractul cu livrare a navelor de la Şantierul Naval Mangalia-2 mai până când nu vor face dovada cealaltă", a declarat atunci Radu Miruţă.