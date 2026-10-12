Cauza morții lui Daniel Oprea. Va fi înmormântat chiar de ziua lui

Daniel Oprea/ Federația Română de Culturism și Ftiness

Moartea lui Daniel Oprea i-a șocat pe toți cei care l-au cunoscut. Împlinea marți, 13 octombrie, 53 de ani.

Daniel Oprea a murit când se plimba cu bicicleta, în urma unui infarct. Sportivul era extrem de apreciat în lumea culturismului și fitness-ului, pregătind generații și instruindu-i pentru un stil de viață sănătos și activ. Era un mentor, un adevărat profesor. Moartea sa a fost anunțată de Federația Română de Culturism și Fitness și a căzut ca un fulger pentru toți cunoscuții. Daniel Oprea a fost sportiv de performanță, Master Trainer IFBB și lector al Federației Române de Culturism și Fitness, având o experință de peste două decenii în domeniu. De asemenea, realiza ”Generația Fit”, o emisiune TV produsă în colaborare între TVR 2 și Federația Română de Culturism și Fitness, dedicată mișcării. Sportivul era și nutriționistul Lotului Național al Federației Române de Culturism și Fitness.

Daniel Oprea va fi înmormântat mâine, 13 octombrie, anunță Federația de Culturism și Fitness:

”ULTIMUL RĂMAS-BUN DE LA DANIEL OPREA

Dragi colegi, sportivi și prieteni,

Cu profundă tristețe, vă anunțăm că mâine, 13 octombrie, de la ora 13:00, îl vom conduce pe ultimul drum pe dragul nostru prieten și coleg Daniel Oprea, la Cimitirul Militar Ghencea 3, București.

Pentru toți cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu și să fie alături de familia îndurerată, ora de întâlnire este 12:15.

Mâine ar fi trebuit să fie o zi de bucurie. Ar fi trebuit să îi spunem „La mulți ani!”, să îl îmbrățișăm și să îi sărbătorim ziua de naștere.

Din păcate, destinul a hotărât altfel. În locul urărilor de viață lungă, îi vom spune, cu inimile îndurerate, un ultim rămas-bun.

Daniel a fost mai mult decât un coleg. A fost un prieten adevărat, un om de o rară modestie și loialitate, care și-a dedicat ani din viață sportului și Federației Române de Culturism și Fitness.

Sunt oameni care pleacă dintre noi, dar care rămân pentru totdeauna parte din ceea ce am construit împreună. Daniel este unul dintre ei.

Te vom purta mereu în sufletele noastre, dragă Daniel!

Dumnezeu să te odihnească în pace”.