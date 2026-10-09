Tânăr reținut în Brașov, după ce a avariat peste 20 de mașini parcate

Tânăr din Brașov avariind peste 20 de mașini. Sursa foto: Captură video Poliția Română

Din articol Tânărul a avariat mașinile în timpul nopții

Un bărbat de 27 de ani a fost reținut după ce ar fi zgâriat 22 de mașini parcate pe o stradă din orașul Brașov.

Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost reţinut de Poliţie şi este cercetat penal, fiind bănuit că a zgâriat un număr de 22 de autovehicule parcate pe o stradă din municipiul Braşov, a transmis, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Tânărul a avariat mașinile în timpul nopții

Bărbatul ar fi acţionat noaptea şi ar fi zgâriat caroserii ale mai multor maşini parcate pe aceeaşi stradă.

Poliţiştii braşoveni au fost sesizaţi în dimineaţa următoare de proprietarul uneia dintre maşinile distruse în acest fel şi au reuşit să-l depisteze pe făptaş în mai puţin de 24 de ore.

„Sesizarea a fost primită la data de 7 octombrie a.c., când deţinătorul unui autovehicul a reclamat faptul că autoturismul său, aflat parcat pe o stradă din localitate, prezintă urme de zgârieturi la nivelul caroseriei. (...) Pentru identificarea persoanei bănuite, poliţiştii au desfăşurat o serie de activităţi operative, fiind sprijiniţi şi de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul de Investigaţii Criminale.

Astfel, la data de 8 octombrie, în jurul orei 01:30 dimineaţa, un echipaj de poliţie a depistat, în cartierul Avantgarden, un bărbat de 27 de ani, din municipiul Braşov, bănuit de actele de distrugere cercetate. Acesta a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri, unde, pe baza materialului probator existent, a fost dispusă măsura reţinerii acestuia pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Braşov”, a precizat sursa citată, potrivit Agerpres.

În Capitală, șoferii care își lasă mașinile parcate neregulamentar în zona centrală riscă să le găsească ridicate și transportate într-un depozit de pe Splaiul Unirii. Consiliul General al Municipiului București a aprobat amenajarea terenului pentru depozitarea a cel puțin 250 de vehicule, iar tarifele de recuperare pot ajunge la 1.000 de lei pentru operațiunea completă în primele 24 de ore, la care se adaugă 150 de lei pentru fiecare zi suplimentară de depozitare.





