Data actualizării: | Data publicării:

Cum elimini zgârieturile de pe parbriz fără să mergi la service

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Puțini șoferi scapă, de-a lungul timpului, de problema zgârieturilor de pe parbriz. Fie că sunt provocate de pietricelele aruncate de pe carosabil, de ștergătoarele uzate sau de particulele fine de praf, aceste imperfecțiuni nu doar că afectează aspectul mașinii, dar pot reduce și vizibilitatea, punând în pericol siguranța la volan. Vestea bună este că există metode simple și la îndemână pentru a reda claritatea sticlei, fără a fi nevoie, în multe cazuri, de înlocuirea completă a parbrizului.

Prima soluție este potrivită pentru zgârieturile superficiale, acelea abia vizibile, dar deranjante mai ales pe timp de noapte sau când lumina soarelui bate direct în geam. Pasta de dinți, un produs banal din fiecare locuință, se dovedește surprinzător de eficientă. Aplicată în strat subțire pe zona afectată și întinsă ușor cu o cârpă umedă, aceasta acționează ca un polish delicat. După câteva mișcări circulare, suprafața capătă din nou strălucire, iar zgârieturile fine devin mult mai puțin vizibile.

Pentru urmele ceva mai adânci, de regulă provocate de ștergătoarele uzate, se recomandă utilizarea unui kit pe bază de acril. Soluția are la bază un polimer transparent care umple zgârietura, nivelând suprafața sticlei. Produsul se aplică pe parbrizul perfect curățat, se întinde cu o cârpă moale, iar la final, zona se șterge cu o lavetă uscată. Avantajul este că aceste soluții pot fi folosite și pentru alte suprafețe din sticlă, precum geamurile mobilierului, ceasurile sau chiar ecranele unor dispozitive.

Când vine vorba însă despre zgârieturi profunde, metoda clasică rămâne oxidul de ceriu. Această substanță, folosită de specialiști ca pastă de polish, se prepară prin amestecarea pulberii cu apă până la formarea unei paste dense. Aplicarea se face cu ajutorul unui disc special pentru polish, care trebuie folosit cu grijă, fără a apăsa excesiv. Procesul este ceva mai laborios, dar rezultatul poate fi spectaculos: parbrizul devine mai clar, iar zgârieturile dispar aproape complet. Este însă important să fie respectate măsurile de protecție, precum purtarea unei măști și a unor ochelari, pentru a evita inhalarea particulelor sau iritațiile oculare.

Îndepărtarea zgârieturilor nu este însă suficientă dacă nu ții cont și de prevenție. Cele mai multe imperfecțiuni apar din cauza ștergătoarelor murdare sau uzate. Particulele de nisip sau praf rămân prinse între lamele de cauciuc și sticlă, iar la fiecare acționare pot zgâria parbrizul. De aceea, este recomandat ca, cel puțin o dată pe săptămână, să cureți atât ștergătoarele, cât și suprafața parbrizului. O lavetă din microfibră și puțin alcool izopropilic sunt suficiente pentru a reda ștergătoarelor eficiența și a preveni apariția unor noi urme. Iar dacă acestea sunt vechi, înlocuirea lor este cea mai simplă și mai ieftină soluție.

