Cum îți păstrezi blugii ca noi mai mult timp. La ce temperatură se spală

Totuși, spălarea lor incorectă poate însemna pierderea culorii, micșorarea materialului sau chiar deteriorarea fibrelor. De aceea, specialiștii atrag atenția asupra unui detaliu esențial: temperatura apei.

Pentru a păstra aspectul autentic al blugilor, este recomandat ca aceștia să fie spălați la maximum 30 de grade Celsius. Apa prea fierbinte nu doar că favorizează decolorarea, dar poate afecta structura materialului. Înainte de a-i introduce în mașina de spălat, este indicat să citești eticheta produsului. În lipsa acesteia, regula celor 30 de grade rămâne cea mai sigură alegere.

O altă greșeală frecventă este folosirea detergentului nepotrivit. Produsele cu înălbitor sau cele prea agresive pot degrada fibra textilă și estompa nuanța originală. Cel mai bine este să alegi un detergent special pentru haine colorate și, dacă există pete vizibile, să aplici soluția direct pe zonele afectate sau să folosești un produs dedicat îndepărtării petelor persistente. În plus, blugii trebuie întorși pe dos înainte de spălare pentru a reduce riscul de decolorare și pentru a proteja țesătura la contactul direct cu apa și detergentul.

În ceea ce privește programul mașinii de spălat, unele modele moderne oferă setări speciale pentru denim. Dacă nu ai această opțiune, alege un program scurt, la 30 de grade, cu o viteză medie de centrifugare. Astfel, blugii vor fi curățați eficient, dar fără a fi supuși unei presiuni mecanice prea mari.

Și procesul de uscare contează la fel de mult. Blugii nu ar trebui lăsați în lumina directă a soarelui, pentru că există riscul să se strângă și să se decoloreze. Cel mai bine este să fie așezați la uscat într-un loc umbrit și bine aerisit, tot pe dos. Cei care folosesc uscătorul de rufe ar trebui să verifice dacă aparatul dispune de un program dedicat blugilor, altfel materialul s-ar putea micșora.