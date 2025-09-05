Data actualizării: | Data publicării:

Secretele unei livezi bogate. De ce fertilizarea de toamnă face diferența

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels

Toamna nu înseamnă doar vremea recoltelor bogate, ci și momentul în care pomicultorii trebuie să se gândească la sănătatea livezilor pentru anul următor. Chiar dacă arborii par epuizați după ce au oferit roadele sezonului, acum este perioada ideală pentru a le oferi un sprijin esențial: fertilizarea de toamnă. Această lucrare discretă, dar vitală, pregătește pomii pentru lunile reci și asigură recolte mai bogate în sezonul ce urmează.

Specialiștii atrag atenția că fertilizarea din această perioadă nu este un simplu obicei agricol, ci o etapă esențială în procesul de regenerare. Pomii își consumă rezervele de substanțe nutritive pentru a coace fructele, iar la finalul verii rămân adesea slăbiți. Prin aplicarea corectă a îngrășămintelor, aceștia își recapătă vigoarea, își formează mugurii pentru anul viitor și devin mai rezistenți în fața temperaturilor scăzute.

Un aspect crucial al fertilizării de toamnă este alegerea corectă a substanțelor. În această etapă, pomii au nevoie de fosfor, potasiu, calciu și magneziu. Azotul, deși esențial primăvara pentru creșterea lăstarilor și a frunzișului, trebuie evitat acum, deoarece stimulează formarea de părți vegetative care nu vor rezista peste iarnă. Excepția o reprezintă folosirea unor doze reduse, de maximum o treime din cantitatea administrată la început de sezon.

Potasiul joacă un rol central, întrucât întărește rezistența pomilor la frig și previne înghețarea mugurilor prin redistribuirea zaharurilor. Tot el contribuie vara la o coacere mai rapidă a fructelor. Fosforul, pe de altă parte, stimulează dezvoltarea rădăcinilor și influențează procesul de fructificare, în timp ce calciul consolidează pereții celulari, ajutând planta să facă față bolilor și factorilor mecanici.

Perioada optimă pentru fertilizare este începutul lunii septembrie. Dacă îngrășămintele sunt aplicate prea târziu, când frunzele cad și temperaturile solului scad sub 6 grade Celsius, absorbția nutrienților devine extrem de dificilă, deoarece pomii intră în repaus vegetativ.

În practică, pentru un măr sau un păr matur, de aproximativ 5-6 ani, sunt necesare circa 100-150 de grame de sulfat de potasiu, 150 de grame de monofosfat de potasiu și până la 800 de grame de cenușă granulată. Cireșii și prunii din aceeași categorie de vârstă au nevoie de doze reduse la jumătate. După aplicarea îngrășămintelor, udarea abundentă este obligatorie: fiecare pom ar trebui să primească între 50 și 60 de litri de apă pentru ca substanțele nutritive să ajungă la rădăcini.

Secretele unei livezi bogate. De ce fertilizarea de toamnă face diferența
05 sep 2025, 09:45
