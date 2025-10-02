Varza murată, regina iernii. Cum o alegi ca să rămână crocantă și gustoasă

Borșul, sarmalele și salatele de sezon își găsesc gustul autentic doar atunci când varza murată este făcută ca la carte. Însă nu orice căpățână este potrivită pentru acest proces. Alegerea verzei corecte poate face diferența între un butoi plin cu varză crocantă și gustoasă și unul în care frunzele devin moi sau chiar nefolositoare.

Cum recunoști varza ideală pentru murat

Primul criteriu de care trebuie ținut cont este maturitatea plantei. O varză bună pentru murat trebuie să fie coaptă, dar nu trecută, cu foi subțiri și sănătoase, fără urme de dăunători sau mucegai. Căpățânile tari și compacte sunt ideale, deoarece rezistă mai bine la fermentație și nu se înmoaie în saramură. Specialiștii recomandă, de asemenea, soiurile românești, recunoscute pentru frunzele lor subțiri și gustul autentic.

Dimensiunea are și ea un rol important. Varza potrivită nu trebuie să fie nici prea mare, nici prea mică. O căpățână de aproximativ 20 de centimetri în diametru este considerată ideală. Cele foarte voluminoase sunt greu de așezat în butoi și au frunzele prea groase, în timp ce cele prea mici își pierd consistența după ce se înlătură primele straturi exterioare.

În piețe, varza trebuie verificată cu atenție. Nu este recomandat să fie crăpată, lovită sau pătată. Frunza trebuie să fie fermă și curată, fără urme de boală. Alegerea corectă este esențială pentru a evita surprizele neplăcute după câteva săptămâni de fermentație.

Secretele unei verze murate reușite

Odată cumpărată varza, atenția se îndreaptă către butoiul în care urmează să fie pusă. Recipientul trebuie curățat temeinic, fie cu apă caldă și detergent de vase, fie, dacă este nou și are miros de plastic, cu o pastă din bicarbonat de sodiu și apă. Curățenia este esențială pentru a preveni înmuierea frunzelor sau apariția „florii” pe saramură.

Saramura este la fel de importantă ca varza în sine. Sarea trebuie să fie neiodată și grunjoasă, în proporția de 50 de grame la litrul de apă. Dacă se folosește sare iodată, frunzele riscă să devină moi și fără gust. Pentru ca sarea să se dizolve complet, butoiul are nevoie de pritocire. Acest proces, tradițional în multe gospodării, constă în suflarea aerului în lichid cu ajutorul unui furtun sau al unei țevi, o dată la câteva zile, timp de două-trei săptămâni.

Există și mici secrete care dau un plus de savoare verzei murate. Gospodinele cu experiență adaugă în butoi câteva boabe de porumb sau felii de gutui. Acestea nu doar că intensifică gustul, dar oferă și o nuanță galbenă frumoasă frunzelor, transformând varza într-un adevărat deliciu vizual și culinar.