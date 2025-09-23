Planta de apartament care aduce noroc și purifică aerul. O ai și tu?

Plantele de interior nu sunt doar un element decorativ, ci și o sursă reală de sănătate și energie pozitivă. Unele dintre ele au câștigat reputația de a aduce armonie și bunăstare în locuință, fiind considerate adevărate talismane naturale.

Una dintre cele mai populare plante de acest tip este recunoscută pentru simbolistica sa aparte: atrage liniștea, echilibrul și chiar norocul. Dar dincolo de partea spirituală, această plantă a atras atenția cercetătorilor pentru un alt motiv surprinzător.

Un studiu NASA realizat încă din 1989 a arătat că planta are capacitatea de a elimina anumite toxine din aer, contribuind la un mediu mai curat în spațiile interioare. Totuși, specialiștii avertizează: pentru a te bucura de beneficiile ei, trebuie să respecți câteva reguli de îngrijire.

Problema este că mulți proprietari fac aceleași greșeli repetate. Udarea excesivă, amplasarea în lumina directă a soarelui sau ignorarea semnalelor de stres pot transforma rapid o plantă sănătoasă într-una ofilită, anulând complet avantajele pentru care e atât de apreciată.

Pe lângă rolul de "filtru natural", prezența ei a fost asociată și cu reducerea stresului și îmbunătățirea productivității. Tocmai de aceea este des întâlnită nu doar în case, ci și în birouri sau spații de relaxare.

Specialiștii spun că, dacă este îngrijită corect, planta poate trăi mulți ani și poate deveni un element central al locuinței. Însă pentru asta, e nevoie să știi exact ce condiții îi plac și ce obiceiuri trebuie evitate.

Află pe DC Medical despre ce plantă este vorba și cum o îngrijești corect pentru a te bucura de toate beneficiile ei, într-un articol semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical.