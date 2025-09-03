Data actualizării: | Data publicării:

Cum să dublezi durata de viață a bateriei iPhone-ului cu doar câteva setări

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
foto: Freepik
foto: Freepik

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să nu mai stai cu ochii pe procentul bateriei iPhone-ului în fiecare oră? Chiar dacă Apple a făcut pași mari în optimizarea consumului de energie, utilizatorii încă se confruntă cu situații în care telefonul se descarcă prea repede. Din fericire, câteva setări simple recomandate chiar de producător pot face o diferență semnificativă în durata de viață a bateriei.

Primul pas esențial este ajustarea luminozității ecranului. Activarea funcției de luminozitate automată (Auto Brightness) permite telefonului să regleze nivelul de iluminare în funcție de mediul înconjurător. Aceasta nu doar că prelungește viața bateriei, dar reduce și oboseala ochilor, mai ales dacă petreci mult timp pe dispozitiv. Pentru a activa această opțiune, trebuie să accesezi meniul Setări, apoi Accesibilitate, urmat de Display and Text Size, și să bifezi Auto Brightness.

În completare, modul Night Shift reprezintă o soluție inteligentă pentru serile lungi de utilizare. Telefonul folosește geolocația pentru a ajusta automat temperatura culorilor ecranului după apus, reducând consumul de energie și lumina albastră care poate afecta somnul. Această setare se găsește în aceeași secțiune de Display and Brightness.

Autoblocarea automată a ecranului este un alt aliat de nădejde. Atunci când telefonul nu este folosit pentru o anumită perioadă, ecranul se oprește, economisind energie. În meniul Setări, secțiunea Display and Brightness permite stabilirea intervalului de timp după care ecranul se blochează, variind între 30 de secunde și cinci minute.

Serviciile de localizare sunt, de asemenea, un consumator ascuns de energie. Aplicațiile care folosesc GPS-ul constant pot diminua rapid autonomia bateriei, dar poți limita accesul acestora prin Setări > Confidențialitate și securitate > Servicii de localizare. Aici poți alege ce aplicații pot folosi locația ta sau poți dezactiva complet accesul la servicii de localizare. În plus, această măsură protejează și datele tale sensibile, care nu ar trebui să fie accesibile inutil.

În final, funcția Low Power Mode (mod de consum redus) reprezintă soluția rapidă pentru momentele în care bateria scade alarmant. Activată din Setări, această opțiune reduce temporar anumite funcții ale telefonului pentru a prelungi autonomia, fără a afecta utilizarea esențială a dispozitivului.

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri", dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

de Anca Murgoci

