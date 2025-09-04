Data actualizării: | Data publicării:

De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Sursa - pixabay.com
Sursa - pixabay.com

În fiecare gospodărie există o tentație comună: aceea de a arunca rapid pe scurgerea chiuvetei tot ceea ce pare neimportant, de la resturi alimentare până la lichide nedorite. Mulți cred că odată dispărut în țeavă, obiectul sau substanța respectivă nu mai reprezintă o problemă. Realitatea este însă alta. Conductele de canalizare nu sunt făcute să suporte orice tip de deșeu, iar neatenția poate aduce pagube serioase și cheltuieli consistente.

Specialiștii atrag atenția că obiceiurile zilnice aparent banale, precum aruncarea uleiului sau a zațului de cafea în chiuvetă, pot transforma instalația de scurgere într-un adevărat coșmar. În timp, aceste reziduuri se acumulează, se întăresc și creează dopuri greu de înlăturat, care necesită intervenții costisitoare.

Un exemplu frecvent întâlnit este cel al grăsimilor rezultate în urma gătirii. Uleiul sau untura lichidă par inofensive atunci când se varsă în chiuvetă, dar în contact cu apa rece acestea se solidifică și se lipesc de pereții țevilor. Astfel, se formează depuneri care reduc diametrul de scurgere și, în final, blochează complet circulația apei. O soluție responsabilă este colectarea uleiului uzat în recipiente speciale și predarea lui la centrele de reciclare, o practică benefică atât pentru instalațiile sanitare, cât și pentru mediu.

La fel de periculoase sunt și resturile vegetale fibroase, cum ar fi cojile de ceapă, tulpinile de țelină sau cojile de fructe. Acestea nu se degradează rapid și, odată ajunse în conducte, pot bloca mecanic scurgerea apei. În aceeași categorie intră și alimentele bogate în amidon, precum orezul, pastele sau cartofii. În contact cu apa, ele se umflă și creează o substanță lipicioasă care acționează ca un adeziv pe pereții țevii.

O altă greșeală des întâlnită este aruncarea în chiuvetă a substanțelor chimice neutilizate. Produsele de curățenie expirate sau rămase în flacoane nu doar că pot afecta rețeaua de canalizare, dar constituie și o sursă de poluare pentru mediul înconjurător. În loc să fie evacuate pe scurgere, acestea ar trebui predate la punctele speciale de colectare.

Pentru cei care își prepară cafeaua acasă, zațul rămâne o problemă ignorată adesea. Deși pare un reziduu mărunt, acesta se depune rapid și contribuie la formarea dopurilor. Nu mai puțin problematice sunt etichetele autocolante de pe fructe și legume. Rezistente la umezeală, ele se lipesc pe pereții țevilor și blochează scurgerea.

Nici cojile de ouă nu sunt indicate. Departe de a se dizolva, acestea rămân fragmente tari ce pot contribui la apariția unor blocaje persistente.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă
04 sep 2025, 15:21
Cum să dublezi durata de viață a bateriei iPhone-ului cu doar câteva setări
03 sep 2025, 14:36
De ce apar furnicile în casă și cum să le alungi fără substanțe toxice
02 sep 2025, 14:50
Ai zgâriat parchetul? Iată cum să scapi de urme în câteva clipe
31 aug 2025, 12:19
Cum deosebești mierea naturală de cea contrafăcută și ce alte alimente ascund surprize
30 aug 2025, 21:52
Cum să obții mai mulți bani pentru mașina ta atunci când vrei să o vinzi
30 aug 2025, 20:44
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
Cum elimini zgârieturile de pe parbriz fără să mergi la service
30 aug 2025, 16:38
Câte haine poți pune, de fapt, în mașina de spălat fără să o strici
29 aug 2025, 22:55
Cât timp poți păstra carnea de porc la congelator fără să-ți riști sănătatea
28 aug 2025, 22:46
Cum să îți păstrezi plantele de apartament sănătoase. Cele mai frecvente boli și soluțiile recomandate
28 aug 2025, 19:59
Camera de hotel, un focar de bacterii? Ce spun experții și cum te poți feri
22 aug 2025, 12:11
De ce vinul de smochine poate fi alternativa perfectă la vinul clasic. Cum să-l prepari
20 aug 2025, 15:56
Cum să recunoști semnele că plantele tale nu primesc destulă apă
20 aug 2025, 12:41
Cât de des trebuie să-i faci baie pisicii tale. Recomandările medicilor veterinari
19 aug 2025, 15:45
Cum să scapi de grăsimea abdominală fără să te înfometezi
13 aug 2025, 04:26
7 metode ingenioase prin care iarba tăiată poate face minuni în grădină
12 aug 2025, 20:01
Cum să scoți o cheie blocată dintr-o ușă fără să o rupi
10 aug 2025, 21:36
Câte ore de somn îți trebuie cu adevărat, în funcție de vârstă
09 aug 2025, 13:41
Scapă de buruieni fără chimicale: 10 metode naturale care chiar funcționează
08 aug 2025, 13:59
Pasta de dinți, arma secretă din casă. Trucuri ingenioase pe care nu le știai
07 aug 2025, 15:32
Recoltă bogată fără chimicale: Îngrășământul natural pentru pomi fructiferi pe care îl poți face acasă
05 aug 2025, 13:48
Zațul de cafea: Comoara ascunsă din bucătărie care îți poate salva grădina
04 aug 2025, 15:32
Ce faci cu pământul vechi din ghivece? Transformă-l în aur pentru plantele tale
01 aug 2025, 19:37
Provizii pe viață: Ce alimente rezistă pentru totdeauna și cum să le depozitezi
01 aug 2025, 04:21
Urechi înfundate? Iată cele mai eficiente metode pentru a scăpa de problemă
31 iul 2025, 21:08
Adio, mătreață! Trucuri naturale care îți salvează părul rapid și eficient
30 iul 2025, 22:40
Ai vin, dar nu ai tirbușon? Metode testate care chiar funcționează
30 iul 2025, 18:57
Vrei să nu mai schimbi laptopul la fiecare 2 ani? Iată secretul longevității
29 iul 2025, 19:56
Cum să dezgheți carnea în 15 minute fără microunde. Trucuri rapide din bucătărie
29 iul 2025, 03:19
De ce sare siguranța de la contor și ce pași trebuie să urmezi pentru a remedia problema
28 iul 2025, 18:59
Cum alegi caloriferul ideal ca să plătești mai puțin la întreținere
25 iul 2025, 15:22
Aur autentic sau doar poleială? Cum verifici corect o bijuterie
25 iul 2025, 09:56
Vița de vie de la A la Z: Cum o plantezi corect pentru o recoltă bogată
24 iul 2025, 15:35
Metode eficiente pentru uscarea ardeilor iuți acasă
23 iul 2025, 12:31
Câinele tău sapă gropi în curte? Află ce încearcă să-ți spună și cum îl poți opri
22 iul 2025, 12:58
Cum poți transforma resturile din bucătărie în super-hrană pentru plantele din casă
21 iul 2025, 06:34
Secretul unei recolte bogate de roșii. Câtă lumină solară este necesară cu adevărat
19 iul 2025, 10:36
Cum te ajută cojile de lămâie în bucătărie, fără să le pui în farfurie
19 iul 2025, 03:14
Când și cum să muți pomii fructiferi pentru o recoltă bogată
18 iul 2025, 22:43
10 obiceiuri de evitat pentru un somn profund și odihnitor
16 iul 2025, 22:53
Ce băuturi să eviți vara. Două alegeri populare care îți pot pune sănătatea în pericol
15 iul 2025, 19:03
De ce apar furnicile în casă și cum le poți alunga definitiv
14 iul 2025, 23:24
3 plante care îți răcoresc casa. Uită de aerul condiționat
12 iul 2025, 09:01
Probleme cu aerul condiționat în mașină? Iată ce trebuie să verifici urgent
11 iul 2025, 10:04
Ce transformări apar în corpul tău dacă mănânci roșii zilnic
09 iul 2025, 13:30
Îngrijirea pernelor din pene. Cum să le speli și să le menții ca noi
09 iul 2025, 10:58
Cum să uzi și să îngrijești corect plantele în timpul caniculei
08 iul 2025, 15:18
Cum îți dai seama că aparatul de aer condiționat are mucegai și ce trebuie să faci pentru a preveni problemele
07 iul 2025, 13:56
5 trucuri simple pentru a scăpa de mirosurile neplăcute din bucătărie
06 iul 2025, 21:29
Săpunul de casă, exact ca în copilărie. Cum îl poți face și tu
05 iul 2025, 02:35
De ce zahărul poate fi cel mai bun aliat împotriva buruienilor
04 iul 2025, 22:16
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Proprietățile vindecătoare ale frunzelor de lămâi: Cum te pot ajuta
acum 7 minute
Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”
acum 15 minute
Surpriză: O nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine strânge semnăturile
acum 20 de minute
De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă
acum 23 de minute
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
acum 27 de minute
UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova
acum 57 de minute
Statul taxează, Parlamentul tace: Cine apără pensionarii. Elena Cristian: Sper ca acest act normativ să fie regândit din temelii
acum 1 ora 14 minute
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel