De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă

În fiecare gospodărie există o tentație comună: aceea de a arunca rapid pe scurgerea chiuvetei tot ceea ce pare neimportant, de la resturi alimentare până la lichide nedorite. Mulți cred că odată dispărut în țeavă, obiectul sau substanța respectivă nu mai reprezintă o problemă. Realitatea este însă alta. Conductele de canalizare nu sunt făcute să suporte orice tip de deșeu, iar neatenția poate aduce pagube serioase și cheltuieli consistente.

Specialiștii atrag atenția că obiceiurile zilnice aparent banale, precum aruncarea uleiului sau a zațului de cafea în chiuvetă, pot transforma instalația de scurgere într-un adevărat coșmar. În timp, aceste reziduuri se acumulează, se întăresc și creează dopuri greu de înlăturat, care necesită intervenții costisitoare.

Un exemplu frecvent întâlnit este cel al grăsimilor rezultate în urma gătirii. Uleiul sau untura lichidă par inofensive atunci când se varsă în chiuvetă, dar în contact cu apa rece acestea se solidifică și se lipesc de pereții țevilor. Astfel, se formează depuneri care reduc diametrul de scurgere și, în final, blochează complet circulația apei. O soluție responsabilă este colectarea uleiului uzat în recipiente speciale și predarea lui la centrele de reciclare, o practică benefică atât pentru instalațiile sanitare, cât și pentru mediu.

La fel de periculoase sunt și resturile vegetale fibroase, cum ar fi cojile de ceapă, tulpinile de țelină sau cojile de fructe. Acestea nu se degradează rapid și, odată ajunse în conducte, pot bloca mecanic scurgerea apei. În aceeași categorie intră și alimentele bogate în amidon, precum orezul, pastele sau cartofii. În contact cu apa, ele se umflă și creează o substanță lipicioasă care acționează ca un adeziv pe pereții țevii.

O altă greșeală des întâlnită este aruncarea în chiuvetă a substanțelor chimice neutilizate. Produsele de curățenie expirate sau rămase în flacoane nu doar că pot afecta rețeaua de canalizare, dar constituie și o sursă de poluare pentru mediul înconjurător. În loc să fie evacuate pe scurgere, acestea ar trebui predate la punctele speciale de colectare.

Pentru cei care își prepară cafeaua acasă, zațul rămâne o problemă ignorată adesea. Deși pare un reziduu mărunt, acesta se depune rapid și contribuie la formarea dopurilor. Nu mai puțin problematice sunt etichetele autocolante de pe fructe și legume. Rezistente la umezeală, ele se lipesc pe pereții țevilor și blochează scurgerea.

Nici cojile de ouă nu sunt indicate. Departe de a se dizolva, acestea rămân fragmente tari ce pot contribui la apariția unor blocaje persistente.

