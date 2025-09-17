Trucuri simple pentru a scăpa de calcarul din mașina de spălat

Puține probleme casnice sunt mai frustrante decât depunerile de calcar, iar una dintre primele „victime” ale apei dure este mașina de spălat. Deși fenomenul pare inevitabil, adevărul este că există soluții simple și eficiente pentru a-l ține sub control. Iar dacă acționezi la timp, nu doar că vei evita reparații costisitoare, dar vei prelungi semnificativ durata de viață a electrocasnicului.

De ce e calcarul atât de periculos pentru mașina de spălat

Atunci când apa este dură, urmele albicioase nu apar doar pe pahare, robinete sau cabinele de duș, ci și în interiorul mașinii de spălat. Depunerile de calcar afectează în special rezistența, componenta responsabilă pentru încălzirea apei. Cu cât stratul de calcar este mai gros, cu atât mașina consumă mai multă energie pentru a-și face treaba, iar eficiența ciclului de spălare scade vizibil.

În timp, aceste depuneri duc la defecțiuni serioase. Dacă, în condiții normale, o mașină de spălat rezistă 10-11 ani, în locuințele unde apa este dură durata de viață se reduce adesea la 7-8 ani. Iar asta fără a mai pune la socoteală consumul suplimentar de curent și detergent.

Specialiștii recomandă, ca soluție definitivă, instalarea unui dedurizator de apă, care elimină calcarul direct de la sursă. Totuși, până atunci, există metode accesibile prin care poți curăța singur depunerile deja formate.

Cum cureți corect calcarul

Un aliat de nădejde este o combinație simplă de ingrediente pe care le ai deja în bucătărie: o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu, două căni de oțet și, opțional, sucul unei lămâi. Bicarbonatul se pune în compartimentul pentru detergent, în timp ce oțetul și lămâia se adaugă direct în cuvă. Apoi se pornește un program la cea mai mare temperatură.

Rezultatul? Mașina scapă de calcar, de reziduurile de detergent rămase pe pereții cuvei, dar și de mirosurile neplăcute. În plus, metoda este blândă cu aparatul și nu implică substanțe chimice agresive.

Nu trebuie uitată nici garnitura de cauciuc, unde umezeala favorizează apariția mucegaiului. Pentru curățarea acesteia, se poate prepara o pastă din oțet, bicarbonat și puțină apă. Amestecul se aplică pe suprafață cu partea abrazivă a unui burete, insistând în zonele greu accesibile.

Curățarea lunară a mașinii de spălat cu această metodă nu doar că previne acumularea calcarului, ci menține aparatul igienic și eficient. Este o rutină rapidă, fără costuri mari, dar cu efecte vizibile pe termen lung.

