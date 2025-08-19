Data actualizării: | Data publicării:

Cât de des trebuie să-i faci baie pisicii tale. Recomandările medicilor veterinari

Mulți stăpâni de animale se întreabă cât de des este nevoie să își spele pisica. Răspunsul nu este unul universal, pentru că fiecare animal are particularitățile sale, însă există câteva recomandări generale ale medicilor veterinari și ale experților în îngrijirea pisicilor care pot ajuta proprietarii să ia cea mai bună decizie.

În primul rând, frecvența băilor depinde de stilul de viață al pisicii. O felină care trăiește exclusiv în casă, într-un mediu curat, are nevoie de mai puține băi comparativ cu o pisică obișnuită să iasă afară, unde intră în contact cu praf, noroi sau alte surse de murdărie. De asemenea, blana are un rol important: pisicile cu păr lung necesită îngrijire mai atentă și mai frecventă decât cele cu păr scurt, iar în cazul raselor fără păr, băile regulate sunt necesare pentru a elimina excesul de sebum de pe piele.

Nivelul de activitate al animalului este un alt criteriu de luat în calcul. O pisică jucăușă, mereu în mișcare, se va murdări mai repede decât una liniștită, iar în situațiile în care apar probleme dermatologice, infestări cu paraziți sau pur și simplu mirosuri neplăcute, baia devine o necesitate imediată. În general, specialiștii recomandă spălarea pisicilor o dată la patru până la opt săptămâni, dar acest interval poate varia în funcție de fiecare caz.

Procesul de îmbăiere trebuie făcut cu grijă pentru a nu provoca stres inutil animalului. O idee bună este ca pisica să fie obosită înainte de a intra în baie, astfel încât să fie mai cooperantă. Înainte de a începe, urechile trebuie protejate cu puțină vată, iar cada sau ligheanul ar fi indicat să aibă un covoraș antiderapant, pentru ca animalul să se simtă mai sigur. Apa trebuie să fie călduță, nici prea rece, nici prea fierbinte, iar umezirea blănii să se facă treptat, începând cu lăbuțele.

Un aspect esențial este alegerea produselor potrivite. Șamponul destinat oamenilor nu este recomandat, întrucât conține substanțe care pot afecta pielea sensibilă a pisicii. Pe piață există șampoane speciale pentru feline, create astfel încât să nu irite pielea și ochii și să ofere blănii un aspect sănătos și lucios.

După spălare, clătirea trebuie să fie temeinică pentru a elimina orice urmă de șampon, iar uscarea se face mai întâi cu un prosop curat, urmată, dacă animalul tolerează, de folosirea uscătorului de păr la o intensitate scăzută. În paralel, pieptănarea ajută la descurcarea blănii și la menținerea ei în stare bună.

