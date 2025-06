Cum și cât de des trebuie udate căpșunile pentru o recoltă bogată și sănătoasă

Fie că sunt cultivate în grădină sau în ghivece, căpșunile au nevoie de o hidratare constantă, mai ales în perioadele călduroase. În cazul variantelor crescute în recipiente, necesarul de apă este chiar mai ridicat, având în vedere că solul din ghivece se usucă mult mai repede decât cel din grădină. Udarea trebuie realizată ori de câte ori stratul superior al solului, de aproximativ 2-3 centimetri, devine complet uscat. Verificarea se poate face simplu, cu degetul, pentru a evita atât lipsa de apă, cât și excesul care ar putea afecta negativ rădăcinile plantelor.

Un alt aspect esențial este modul în care se face udarea. Sistemele de irigare prin picurare reprezintă o opțiune ideală pentru culturile în grădină, asigurând o distribuție controlată a apei direct la nivelul rădăcinilor. Această metodă contribuie nu doar la economisirea apei, ci și la prevenirea apariției bolilor, în special a celor de natură fungică, care pot apărea atunci când frunzele sau fructele rămân umede pentru perioade îndelungate.

Pentru cei care aleg să ude manual, cu ajutorul unui furtun sau al unei stropitori, este important ca jetul de apă să fie direcționat la baza plantei. Contactul apei cu frunzele și fructele trebuie evitat pe cât posibil, mai ales dacă udarea are loc seara, când umezeala persistă și riscul de îmbolnăvire crește. Din acest motiv, specialiștii recomandă udarea dimineața devreme, când temperaturile sunt mai scăzute, iar eventualele urme de apă se pot evapora până la lăsarea serii.

Pentru menținerea unui nivel optim de umiditate în sol și reducerea evaporării, mulcirea este o practică agricolă eficientă. Prin aplicarea unui strat de mulci în jurul plantelor, nu doar că se păstrează umezeala pentru mai mult timp, dar se limitează și dezvoltarea buruienilor.

În plus față de udare, locația culturii are un rol definitoriu. Căpșunile au nevoie de cel puțin opt ore de lumină solară directă pe zi pentru a se dezvolta corespunzător. Calitatea solului este de asemenea importantă, iar amestecul cu compost sau mraniță aduce un plus de nutrienți necesari pentru o creștere sănătoasă.

Fertilizarea este un alt pas recomandat, preferabil la un interval de șase săptămâni. Cel mai eficient este un îngrășământ lichid, cu un conținut redus de azot, pentru a nu stimula în exces dezvoltarea frunzelor în detrimentul fructelor. Formulele bogate în fosfor și potasiu susțin procesul de fructificare și contribuie la calitatea recoltei.

Pentru protejarea culturii, monitorizarea frecventă a plantelor este obligatorie. Melcii, limacșii și păsările pot produce pagube semnificative, iar intervenția timpurie este esențială pentru a menține integritatea plantei și a recoltei.

