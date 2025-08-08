Data actualizării: | Data publicării:

Scapă de buruieni fără chimicale: 10 metode naturale care chiar funcționează

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Buruienile pot transforma o grădină îngrijită într-un spațiu dezordonat și inestetic, iar în unele cazuri, pot afecta grav sănătatea plantelor cultivate. Deși piața este plină de soluții chimice care promit eliminarea rapidă a acestor plante nedorite, din ce în ce mai mulți grădinari se orientează către metode naturale, mai blânde cu solul, animalele și mediul înconjurător. Vestea bună este că poți elimina eficient buruienile fără a recurge la erbicide toxice, iar acest lucru se poate face chiar cu ingrediente pe care probabil le ai deja în casă.

O primă metodă, simplă și foarte eficientă, este mulcirea solului. Aplicarea unui strat de mulci în jurul plantelor cultivate nu doar că împiedică apariția buruienilor, dar contribuie și la menținerea umidității în sol, reducând necesarul de udare. Mulciul poate fi organic, precum paiele, frunzele uscate sau rumegușul, sau anorganic, ca folia specială pentru grădinărit.

Pentru suprafețele mai mari, o altă tehnică naturală foarte eficientă. Aceasta constă în acoperirea solului cu o folie transparentă, care creează un efect de seră. Sub acțiunea razelor solare, temperatura la nivelul solului crește considerabil, iar buruienile, precum și semințele lor, sunt eliminate. Procesul durează aproximativ trei săptămâni, iar rezultatele sunt vizibile și de durată.

În zonele mai reci sau în perioadele mai puțin însorite, folia neagră poate fi o alternativă. Aceasta are rolul de a bloca lumina, ceea ce împiedică fotosinteza și dezvoltarea plantelor invazive. De asemenea, folia absoarbe căldura, contribuind astfel la încălzirea solului, un avantaj în perioadele mai răcoroase.

Un alt remediu la îndemâna oricui este soluția preparată din săpun natural sau detergent de vase. Cinci lingurițe de fulgi de săpun sau detergent lichid, amestecate cu un litru de apă, formează un lichid ce poate fi pulverizat direct pe frunzele buruienilor. Pentru o eficiență maximă, este indicat să aplici această soluție în zilele călduroase și însorite.

Apa clocotită este o metodă clasică, dar deseori subestimată. Turnată direct peste buruieni, aceasta le opărește și le determină să se ofilească rapid. Deși eficiența ei este limitată la zonele pavate sau restrânse, rămâne o variantă foarte accesibilă pentru curțile mici sau aleile de grădină.

Oțetul alb, cunoscut pentru proprietățile sale antibacteriene, este un alt aliat de nădejde în lupta cu buruienile. Conținutul său de acid acetic afectează structura frunzelor și blochează dezvoltarea plantei. Pulverizarea se face în zilele însorite, direct pe frunze, cu repetiție, dacă este nevoie, până când buruienile dispar complet. Important de reținut este faptul că oțetul poate afecta și plantele dorite dacă ajunge accidental pe ele.

La fel de eficient ca oțetul este și alcoolul sanitar. O soluție obținută din 50 ml de spirt medicinal dizolvat într-un litru de apă, la care se adaugă o linguriță de detergent lichid, poate distruge rapid buruienile, prin deshidratarea țesuturilor. Aplicarea se face, și în acest caz, doar pe plantele nedorite, pentru a evita daunele colaterale.

Sarea este un ingredient care trebuie folosit cu prudență. Este foarte eficientă în distrugerea buruienilor, dar poate afecta negativ structura și fertilitatea solului. Din acest motiv, se recomandă aplicarea sării doar în locuri în care nu se intenționează plantarea ulterioară, cum ar fi fisurile din pavaje, aleile sau trotuarele.

Un truc interesant și mai puțin cunoscut este utilizarea făinii de porumb. Aceasta nu distruge buruienile deja crescute, ci previne apariția lor. Se aplică pe solul curat, în special primăvara, înainte de germinarea semințelor de buruieni. Făina acționează ca un inhibitor de germinație, împiedicând dezvoltarea plantelor invazive.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Scapă de buruieni fără chimicale: 10 metode naturale care chiar funcționează
08 aug 2025, 13:59
Pasta de dinți, arma secretă din casă. Trucuri ingenioase pe care nu le știai
07 aug 2025, 15:32
Recoltă bogată fără chimicale: Îngrășământul natural pentru pomi fructiferi pe care îl poți face acasă
05 aug 2025, 13:48
Zațul de cafea: Comoara ascunsă din bucătărie care îți poate salva grădina
04 aug 2025, 15:32
Ce faci cu pământul vechi din ghivece? Transformă-l în aur pentru plantele tale
01 aug 2025, 19:37
Provizii pe viață: Ce alimente rezistă pentru totdeauna și cum să le depozitezi
01 aug 2025, 04:21
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
Urechi înfundate? Iată cele mai eficiente metode pentru a scăpa de problemă
31 iul 2025, 21:08
Adio, mătreață! Trucuri naturale care îți salvează părul rapid și eficient
30 iul 2025, 22:40
Ai vin, dar nu ai tirbușon? Metode testate care chiar funcționează
30 iul 2025, 18:57
Vrei să nu mai schimbi laptopul la fiecare 2 ani? Iată secretul longevității
29 iul 2025, 19:56
Cum să dezgheți carnea în 15 minute fără microunde. Trucuri rapide din bucătărie
29 iul 2025, 03:19
De ce sare siguranța de la contor și ce pași trebuie să urmezi pentru a remedia problema
28 iul 2025, 18:59
Cum alegi caloriferul ideal ca să plătești mai puțin la întreținere
25 iul 2025, 15:22
Aur autentic sau doar poleială? Cum verifici corect o bijuterie
25 iul 2025, 09:56
Vița de vie de la A la Z: Cum o plantezi corect pentru o recoltă bogată
24 iul 2025, 15:35
Metode eficiente pentru uscarea ardeilor iuți acasă
23 iul 2025, 12:31
Câinele tău sapă gropi în curte? Află ce încearcă să-ți spună și cum îl poți opri
22 iul 2025, 12:58
Cum poți transforma resturile din bucătărie în super-hrană pentru plantele din casă
21 iul 2025, 06:34
Secretul unei recolte bogate de roșii. Câtă lumină solară este necesară cu adevărat
19 iul 2025, 10:36
Cum te ajută cojile de lămâie în bucătărie, fără să le pui în farfurie
19 iul 2025, 03:14
Când și cum să muți pomii fructiferi pentru o recoltă bogată
18 iul 2025, 22:43
10 obiceiuri de evitat pentru un somn profund și odihnitor
16 iul 2025, 22:53
Ce băuturi să eviți vara. Două alegeri populare care îți pot pune sănătatea în pericol
15 iul 2025, 19:03
De ce apar furnicile în casă și cum le poți alunga definitiv
14 iul 2025, 23:24
3 plante care îți răcoresc casa. Uită de aerul condiționat
12 iul 2025, 09:01
Probleme cu aerul condiționat în mașină? Iată ce trebuie să verifici urgent
11 iul 2025, 10:04
Ce transformări apar în corpul tău dacă mănânci roșii zilnic
09 iul 2025, 13:30
Îngrijirea pernelor din pene. Cum să le speli și să le menții ca noi
09 iul 2025, 10:58
Cum să uzi și să îngrijești corect plantele în timpul caniculei
08 iul 2025, 15:18
Cum îți dai seama că aparatul de aer condiționat are mucegai și ce trebuie să faci pentru a preveni problemele
07 iul 2025, 13:56
5 trucuri simple pentru a scăpa de mirosurile neplăcute din bucătărie
06 iul 2025, 21:29
Săpunul de casă, exact ca în copilărie. Cum îl poți face și tu
05 iul 2025, 02:35
De ce zahărul poate fi cel mai bun aliat împotriva buruienilor
04 iul 2025, 22:16
Cum să-ți speli pisica fără chimicale. Rețete simple de șampon natural
04 iul 2025, 19:43
Ai crezut că știi să faci grătar? Iată 9 greșeli pe care le faci fără să-ți dai seama
02 iul 2025, 23:25
Semnele evidente că plantele tale de apartament suferă de stres
02 iul 2025, 05:14
Obosit mereu? Iată cum te poți revigora folosind doar soluții naturale
29 iun 2025, 14:01
Secretul unei canapele impecabile. Cum cureți rapid și eficient materialul textil
28 iun 2025, 13:02
Cât timp și la ce temperatură se gătește carnea de vită pentru a fi fragedă
28 iun 2025, 09:36
Cât de des ar trebui să mănânce o pisică
26 iun 2025, 15:21
Ce obiecte poți lua în bagajul de mână când zbori cu avionul
26 iun 2025, 13:46
De ce miroase urât gura dimineața și ce poți face ca să scapi de problemă
25 iun 2025, 09:52
Cum îți poți răcori casa pe caniculă, fără aer condiționat sau ventilator
24 iun 2025, 12:39
Cum scapi de melcii din grădină fără chimicale. Trucul simplu cu cafea
24 iun 2025, 09:56
Cum și cât de des trebuie udate căpșunile pentru o recoltă bogată și sănătoasă
23 iun 2025, 11:51
3 lucruri pe care să NU le ai în dormitor
22 iun 2025, 17:02
3 plante pe care să nu le ai niciodată în casă, chiar dacă sunt frumoase!
21 iun 2025, 12:55
Ghid de vară: cum îți alegi aparatul de aer condiționat în funcție de spațiu și de stilul de viață
18 iun 2025, 13:42
10 trucuri care te ajută să răcorești mașina în lipsa aerului condiționat
08 iun 2025, 11:58
Cele mai răspândite mituri despre SPF care îți pun pielea în pericol
08 iun 2025, 09:41
De ce apare mucegaiul în locuințe bine izolate. 4 greșeli aparent banale
07 iun 2025, 15:07
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
acum 18 minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 21 de minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 36 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 33 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 47 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 2 ore 8 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 8 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel