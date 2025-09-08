Cum să scapi de petele de ciment de pe geamuri fără să le zgârii

Renovările aduc adesea satisfacția unui spațiu reînnoit, dar și o provocare neașteptată: geamurile acoperite de pete de ciment. Cei care s-au confruntat cu această situație știu cât de ușor se poate zgâria sticla atunci când încerci să îndepărtezi murdăria. Din fericire, există metode simple și eficiente care îți permit să cureți geamurile fără riscuri.

Primul pas în procesul de curățare este rehidratarea cimentului uscat. Apa caldă, amestecată cu puțin detergent lichid de vase, creează o soluție ideală pentru a înmuia petele. Aplicată cu o cârpă moale, soluția trebuie lăsată să acționeze câteva minute, astfel încât cimentul să devină maleabil și mai ușor de îndepărtat. După acest pas, o racletă de plastic poate fi folosită cu grijă pentru a dezlipi reziduurile. Trebuie evitată aplicarea unei presiuni excesive care ar putea zgâria sticla.

Dacă petele persistă, răbdarea este esențială. Reaplicarea cârpei umezite și așteptarea pentru câteva minute suplimentare pot face diferența. Alternativ, o soluție naturală, precum oțetul, se dovedește foarte eficientă datorită acidului acetic care dizolvă cimentul. Oțetul poate fi pulverizat direct pe geam sau aplicat pe o cârpă moale, lăsându-l să acționeze înainte de a freca ușor zona afectată.

Curățarea geamurilor după renovare necesită și atenție la clătire. Este recomandat să clătești frecvent suprafețele pentru a evita zgârieturile cauzate de particulele de ciment desprinse. Această precauție simplă protejează sticla și asigură un rezultat uniform și fără defecte.

Pentru cei care preferă soluțiile comerciale, există pe piață produse special concepute pentru îndepărtarea reziduurilor de ciment. Acestea sunt potrivite pentru sticlă, ceramică, piatră naturală, granit sau faianță. Aplicarea se face pe suprafața umezită, lăsând produsul să acționeze conform instrucțiunilor producătorului, după care petele sunt șterse și suprafața clătită din abundență. Este recomandat să respecți cu strictețe timpul de acțiune indicat pe ambalaj pentru a evita deteriorarea geamurilor.

Uneori, pentru petele mai încăpățânate, poate fi necesară folosirea unei perii moi, dar presiunea aplicată trebuie să fie minimă.

