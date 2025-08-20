De ce vinul de smochine poate fi alternativa perfectă la vinul clasic. Cum să-l prepari

Puțini știu că smochinele, fructele dulci și parfumate atât de apreciate în deserturi sau conserve, pot fi transformate într-o băutură unică: vinul de smochine. Tradițional mai ales în gospodăriile mediteraneene, acest tip de vin începe să câștige popularitate și la noi, fiind considerat o alternativă inedită la vinurile clasice. Procesul de preparare nu este complicat, dar presupune atenție la detalii și respectarea etapelor de fermentare.

Pentru a obține o băutură de calitate, alegerea ingredientelor este esențială. Smochinele trebuie să fie bine coapte, dulci și fără urme de lovituri sau mucegai. Totodată, vasul folosit pentru fermentare trebuie să fie perfect curat și sterilizat, pentru a evita contaminarea.

Ingrediente necesare pentru vinul de smochine

500 grame smochine proaspete

3,5 litri apă

1 kilogram zahăr sau miere

10 grame drojdie specială pentru vin

Mod de preparare

Procesul începe cu spălarea fructelor. Acestea se lasă câteva minute în apă rece, apoi se scurg și se taie în sferturi. În paralel, apa se pune la încălzit și se adaugă zahărul ori mierea, amestecând până la dizolvarea completă, fără a lăsa lichidul să fiarbă. După ce siropul s-a răcit ușor, se toarnă peste smochinele pregătite, care au fost deja așezate într-un borcan sau într-o damigeană mică. Temperatura lichidului nu trebuie să depășească 40 de grade Celsius, pentru a nu compromite procesul de fermentare.

În acest moment se adaugă drojdia pentru vin, amestecând bine. Recipientul nu se închide ermetic, ci se acoperă cu un balon de cauciuc înțepat cu câteva găuri fine. Acesta funcționează ca un sigiliu natural: lasă dioxidul de carbon să iasă, dar împiedică pătrunderea aerului și a bacteriilor din exterior.

Vinul de smochine trebuie lăsat la fermentat într-un spațiu răcoros, ferit de razele soarelui. Procesul durează, în medie, trei săptămâni, timp în care lichidul se transformă treptat, dezvoltând aroma specifică. După această perioadă, băutura se trage cu grijă într-un alt recipient, fără a deranja depunerile de pe fundul vasului.

Pentru a continua fermentarea în condiții optime, vinul se păstrează în sticle acoperite cu baloane perforate. Băutura trebuie depozitată la rece, chiar și în frigider, iar perioada de limpezire și maturare se întinde pe câteva luni. Rezultatul final este un vin delicat, cu note dulci-amărui, care poate fi servit atât la mesele festive, cât și ca un aperitiv surprinzător.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News