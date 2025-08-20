Data actualizării: | Data publicării:

De ce vinul de smochine poate fi alternativa perfectă la vinul clasic. Cum să-l prepari

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Puțini știu că smochinele, fructele dulci și parfumate atât de apreciate în deserturi sau conserve, pot fi transformate într-o băutură unică: vinul de smochine. Tradițional mai ales în gospodăriile mediteraneene, acest tip de vin începe să câștige popularitate și la noi, fiind considerat o alternativă inedită la vinurile clasice. Procesul de preparare nu este complicat, dar presupune atenție la detalii și respectarea etapelor de fermentare.

Pentru a obține o băutură de calitate, alegerea ingredientelor este esențială. Smochinele trebuie să fie bine coapte, dulci și fără urme de lovituri sau mucegai. Totodată, vasul folosit pentru fermentare trebuie să fie perfect curat și sterilizat, pentru a evita contaminarea.

Ingrediente necesare pentru vinul de smochine

  • 500 grame smochine proaspete
  • 3,5 litri apă
  • 1 kilogram zahăr sau miere
  • 10 grame drojdie specială pentru vin

Mod de preparare

Procesul începe cu spălarea fructelor. Acestea se lasă câteva minute în apă rece, apoi se scurg și se taie în sferturi. În paralel, apa se pune la încălzit și se adaugă zahărul ori mierea, amestecând până la dizolvarea completă, fără a lăsa lichidul să fiarbă. După ce siropul s-a răcit ușor, se toarnă peste smochinele pregătite, care au fost deja așezate într-un borcan sau într-o damigeană mică. Temperatura lichidului nu trebuie să depășească 40 de grade Celsius, pentru a nu compromite procesul de fermentare.

În acest moment se adaugă drojdia pentru vin, amestecând bine. Recipientul nu se închide ermetic, ci se acoperă cu un balon de cauciuc înțepat cu câteva găuri fine. Acesta funcționează ca un sigiliu natural: lasă dioxidul de carbon să iasă, dar împiedică pătrunderea aerului și a bacteriilor din exterior.

Vinul de smochine trebuie lăsat la fermentat într-un spațiu răcoros, ferit de razele soarelui. Procesul durează, în medie, trei săptămâni, timp în care lichidul se transformă treptat, dezvoltând aroma specifică. După această perioadă, băutura se trage cu grijă într-un alt recipient, fără a deranja depunerile de pe fundul vasului.

Pentru a continua fermentarea în condiții optime, vinul se păstrează în sticle acoperite cu baloane perforate. Băutura trebuie depozitată la rece, chiar și în frigider, iar perioada de limpezire și maturare se întinde pe câteva luni. Rezultatul final este un vin delicat, cu note dulci-amărui, care poate fi servit atât la mesele festive, cât și ca un aperitiv surprinzător.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
De ce vinul de smochine poate fi alternativa perfectă la vinul clasic. Cum să-l prepari
20 aug 2025, 15:56
Cum să recunoști semnele că plantele tale nu primesc destulă apă
20 aug 2025, 12:41
Cât de des trebuie să-i faci baie pisicii tale. Recomandările medicilor veterinari
19 aug 2025, 15:45
Cum să scapi de grăsimea abdominală fără să te înfometezi
13 aug 2025, 04:26
7 metode ingenioase prin care iarba tăiată poate face minuni în grădină
12 aug 2025, 20:01
Cum să scoți o cheie blocată dintr-o ușă fără să o rupi
10 aug 2025, 21:36
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Câte ore de somn îți trebuie cu adevărat, în funcție de vârstă
09 aug 2025, 13:41
Scapă de buruieni fără chimicale: 10 metode naturale care chiar funcționează
08 aug 2025, 13:59
Pasta de dinți, arma secretă din casă. Trucuri ingenioase pe care nu le știai
07 aug 2025, 15:32
Recoltă bogată fără chimicale: Îngrășământul natural pentru pomi fructiferi pe care îl poți face acasă
05 aug 2025, 13:48
Zațul de cafea: Comoara ascunsă din bucătărie care îți poate salva grădina
04 aug 2025, 15:32
Ce faci cu pământul vechi din ghivece? Transformă-l în aur pentru plantele tale
01 aug 2025, 19:37
Provizii pe viață: Ce alimente rezistă pentru totdeauna și cum să le depozitezi
01 aug 2025, 04:21
Urechi înfundate? Iată cele mai eficiente metode pentru a scăpa de problemă
31 iul 2025, 21:08
Adio, mătreață! Trucuri naturale care îți salvează părul rapid și eficient
30 iul 2025, 22:40
Ai vin, dar nu ai tirbușon? Metode testate care chiar funcționează
30 iul 2025, 18:57
Vrei să nu mai schimbi laptopul la fiecare 2 ani? Iată secretul longevității
29 iul 2025, 19:56
Cum să dezgheți carnea în 15 minute fără microunde. Trucuri rapide din bucătărie
29 iul 2025, 03:19
De ce sare siguranța de la contor și ce pași trebuie să urmezi pentru a remedia problema
28 iul 2025, 18:59
Cum alegi caloriferul ideal ca să plătești mai puțin la întreținere
25 iul 2025, 15:22
Aur autentic sau doar poleială? Cum verifici corect o bijuterie
25 iul 2025, 09:56
Vița de vie de la A la Z: Cum o plantezi corect pentru o recoltă bogată
24 iul 2025, 15:35
Metode eficiente pentru uscarea ardeilor iuți acasă
23 iul 2025, 12:31
Câinele tău sapă gropi în curte? Află ce încearcă să-ți spună și cum îl poți opri
22 iul 2025, 12:58
Cum poți transforma resturile din bucătărie în super-hrană pentru plantele din casă
21 iul 2025, 06:34
Secretul unei recolte bogate de roșii. Câtă lumină solară este necesară cu adevărat
19 iul 2025, 10:36
Cum te ajută cojile de lămâie în bucătărie, fără să le pui în farfurie
19 iul 2025, 03:14
Când și cum să muți pomii fructiferi pentru o recoltă bogată
18 iul 2025, 22:43
10 obiceiuri de evitat pentru un somn profund și odihnitor
16 iul 2025, 22:53
Ce băuturi să eviți vara. Două alegeri populare care îți pot pune sănătatea în pericol
15 iul 2025, 19:03
De ce apar furnicile în casă și cum le poți alunga definitiv
14 iul 2025, 23:24
3 plante care îți răcoresc casa. Uită de aerul condiționat
12 iul 2025, 09:01
Probleme cu aerul condiționat în mașină? Iată ce trebuie să verifici urgent
11 iul 2025, 10:04
Ce transformări apar în corpul tău dacă mănânci roșii zilnic
09 iul 2025, 13:30
Îngrijirea pernelor din pene. Cum să le speli și să le menții ca noi
09 iul 2025, 10:58
Cum să uzi și să îngrijești corect plantele în timpul caniculei
08 iul 2025, 15:18
Cum îți dai seama că aparatul de aer condiționat are mucegai și ce trebuie să faci pentru a preveni problemele
07 iul 2025, 13:56
5 trucuri simple pentru a scăpa de mirosurile neplăcute din bucătărie
06 iul 2025, 21:29
Săpunul de casă, exact ca în copilărie. Cum îl poți face și tu
05 iul 2025, 02:35
De ce zahărul poate fi cel mai bun aliat împotriva buruienilor
04 iul 2025, 22:16
Cum să-ți speli pisica fără chimicale. Rețete simple de șampon natural
04 iul 2025, 19:43
Ai crezut că știi să faci grătar? Iată 9 greșeli pe care le faci fără să-ți dai seama
02 iul 2025, 23:25
Semnele evidente că plantele tale de apartament suferă de stres
02 iul 2025, 05:14
Obosit mereu? Iată cum te poți revigora folosind doar soluții naturale
29 iun 2025, 14:01
Secretul unei canapele impecabile. Cum cureți rapid și eficient materialul textil
28 iun 2025, 13:02
Cât timp și la ce temperatură se gătește carnea de vită pentru a fi fragedă
28 iun 2025, 09:36
Cât de des ar trebui să mănânce o pisică
26 iun 2025, 15:21
Ce obiecte poți lua în bagajul de mână când zbori cu avionul
26 iun 2025, 13:46
De ce miroase urât gura dimineața și ce poți face ca să scapi de problemă
25 iun 2025, 09:52
Cum îți poți răcori casa pe caniculă, fără aer condiționat sau ventilator
24 iun 2025, 12:39
Cum scapi de melcii din grădină fără chimicale. Trucul simplu cu cafea
24 iun 2025, 09:56
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius
acum 44 de minute
Au fost identificați tinerii care au sărit în fața camionului, pe A1. S-au îmbrățișat înainte de gestul extrem
acum 1 ora 2 minute
Aplicația EPIDS este funcțională. Persoanele eligibile pot solicita online vouchere pentru plata facturilor la energie
acum 1 ora 12 minute
Marea regionalizare. Adevăratul motiv pentru care nu s-au realizat reformele administrative. Marian Petrache, explicații / video
acum 1 ora 12 minute
De ce vinul de smochine poate fi alternativa perfectă la vinul clasic. Cum să-l prepari
acum 1 ora 40 minute
PSD: Asta realizăm în timp ce USR nu face nimic. Românii pot trage singuri concluziile
acum 1 ora 43 minute
Circulația tramvaielor pe linia 41, reluată
acum 1 ora 48 minute
Mesaj pentru cei care îi pun piedici lui Ilie Bolojan: Acești oameni sunt trădători de țară / video
Cele mai citite știri
pe 19 August 2025
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
pe 19 August 2025
Reacția inedită a Giorgiei Meloni când Friedrich Merz îi ținea o prelegere lui Trump / video viral
pe 19 August 2025
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
pe 19 August 2025
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
acum 17 ore 7 minute
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel