Cum să alungi șoarecii din casă rapid și sigur, folosind doar ce ai în bucătărie

Din fericire, există metode naturale care pot să alunge șoarecii fără a pune în pericol animalele de companie sau mediul înconjurător.

Unul dintre cele mai eficiente remedii este oțetul. Acesta nu doar că îndepărtează șoarecii, dar poate fi folosit și preventiv pentru a evita apariția lor în viitor. Secretul stă în aplicarea corectă a acestuia. În primul rând, este important să sigilezi orice crăpătură sau găuri prin care șoarecii pot intra în locuință. La fel de important este să blochezi accesul la sursele de hrană și, dacă ai animale de companie, să păstrezi otetul într-un loc inaccesibil.

Mirosul puternic al oțetului este ceea ce sperie rozătoarele. Pulverizează-l direct în zonele unde ai observat urme sau excremente, precum și în locurile în care șoarecii și-au făcut cuib. Dacă mirosul devine mai slab în timp, aplică din nou soluția pentru a menține eficiența. Pentru un efect suplimentar, poți folosi și oțet din mere sau câteva picături de ulei esențial de mentă, însă trebuie să ai grijă la copii și animale, deoarece unele uleiuri pot fi toxice sau iritante.

O altă metodă practică este să înmoi bucăți de vată în oțet sau în ulei esențial de mentă și să le plasezi în zonele frecventate de șoareci. Această tehnică permite eliberarea treptată a mirosului și menține spațiile protejate mai mult timp. În plus, același miros va ține la distanță și alte insecte precum furnicile sau gândacii, oferind un dublu beneficiu.

Pe lângă oțet, există și alte substanțe naturale care pot ajuta la alungarea șoarecilor: amoniacul, ardeiul iute măcinat, uleiul esențial de eucalipt, cuișoarele sau uleiul de bergamotă. Toate pot fi aplicate pe vată și amplasate strategic în locuință. Este esențial însă să nu lăsăm surse de hrană sau apă la îndemâna rozătoarelor, pentru că acestea vor continua să revină dacă condițiile le sunt favorabile.