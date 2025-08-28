Cum să îți păstrezi plantele de apartament sănătoase. Cele mai frecvente boli și soluțiile recomandate

Plantele de apartament au devenit, în ultimii ani, parte din viața de zi cu zi pentru foarte mulți iubitori de natură. Ele aduc un plus de culoare și prospețime în locuințe, însă, la fel ca orice organism viu, sunt expuse bolilor care le pot afecta dezvoltarea. Indiferent că este vorba de frunze îngălbenite, pete maronii sau un strat albicios ce se așază pe suprafața lor, semnele nu trebuie niciodată ignorate. Identificarea timpurie a problemelor și adoptarea unor măsuri preventive corecte pot face diferența dintre o plantă sănătoasă și una compromisă.

Una dintre cele mai frecvente afecțiuni întâlnite la florile de apartament este antracnoza. Această boală apare în special în perioadele cu umiditate ridicată, când sporii se răspândesc rapid de la o plantă la alta. Primele semne sunt vizibile sub forma unor pete închise la culoare, maronii sau negre, adesea înconjurate de o margine gălbuie. Dacă nu este tratată, frunzele se pot usca și cădea prematur, slăbind planta. Specialiștii recomandă îndepărtarea frunzelor afectate, aerisirea încăperii și evitarea udării excesive. În cazurile mai severe, un fungicid aplicat conform instrucțiunilor poate stopa evoluția bolii.

O altă problemă des întâlnită este pătarea bacteriană, care se instalează mai ales în perioadele calde, combinate cu o umiditate crescută. Plante precum Poinsettia, Schefflera, Fatsia Japonica sau palmierul umbrelă sunt printre cele mai expuse. Boala se manifestă prin apariția unor pete închise la culoare pe frunze, care, pe măsură ce avansează, se extind și duc la căderea acestora. Pentru a preveni răspândirea, frunzele bolnave trebuie îndepărtate imediat, iar planta mutată într-un spațiu bine aerisit. Udarea se face doar după ce stratul superior de pământ s-a uscat, iar reducerea umidității din cameră ajută la stoparea evoluției bolii.

Printre cele mai vizibile boli se numără și făinarea, o afecțiune ce lovește adesea violetele africane, begoniile, iedera sau Poinsettia. Ea se recunoaște ușor datorită pufului albicios ce acoperă frunzele, bobocii sau tulpinile. Condițiile de umiditate foarte ridicată și lipsa unei circulații corecte a aerului favorizează apariția acestei boli. Pentru combatere se pot utiliza atât fungicide, cât și tratamente naturale. Un amestec de apă, bicarbonat de sodiu și câteva picături de detergent de vase sau o soluție formată din lapte și apă pot fi eficiente. În plus, adaosul de ulei de neem crește eficiența tratamentului și reduce riscul de recidivă.

Nu în ultimul rând, putrezirea rădăcinilor reprezintă una dintre cele mai periculoase probleme cu care se confruntă plantele de apartament. Cauza principală este udarea excesivă, fără a permite pământului să se usuce suficient între două udări. Rădăcinile sufocate de apă nu mai pot hrăni planta, ceea ce duce treptat la ofilirea ei. Soluția constă în ajustarea corectă a udării: pământul trebuie verificat, iar dacă primii doi-trei centimetri sunt încă umezi, se amână adăparea.

