€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 23:15 26 Sep 2025

Cum să scapi de buruieni fără chimicale. 10 soluții naturale și eficiente
Autor: Ema Apostu

buruieni Sursa: Pexels
 

Puțini proprietari de case scapă de problema buruienilor. Ele apar printre flori, printre legume sau chiar pe alei, schimbând complet aspectul unei curți.

Deși erbicidele chimice par soluția rapidă, există alternative naturale, eficiente și sigure pentru sol, plante și mediu.

Una dintre cele mai simple metode este mulcirea. Prin aplicarea unui strat de paie, frunze sau scoarță de copac, buruienile nu mai reușesc să răsară, iar solul își păstrează mai bine umiditatea. Astfel, plantele cultivate au un avantaj clar în fața celor invazive.

Pentru suprafețe mai întinse, metoda solarizării este extrem de practică. Acoperirea terenului cu o folie transparentă concentrează căldura și blochează dezvoltarea buruienilor. În zone unde nu se dorește creșterea temperaturii la nivelul solului, se poate folosi folie neagră, care taie accesul luminii și reduce semnificativ apariția vegetației nedorite.

O altă soluție la îndemână oricui este prepararea unor amestecuri simple. De exemplu, cinci linguri de săpun natural sau detergent de vase, dizolvate într-un litru de apă, formează o soluție ce poate fi pulverizată direct pe buruieni. Aplicată corect, aceasta le usucă rapid.

Tot din categoria metodelor accesibile face parte și turnarea apei clocotite peste plantele invazive. Rezultatele apar imediat, iar procesul nu afectează structura solului. În același registru se încadrează și folosirea oțetului. Acidul acetic din compoziția lui provoacă arsuri pe frunze și determină uscarea buruienilor.

Spirtul medicinal este un alt aliat împotriva acestora. Diluat în apă și combinat cu puțin detergent lichid, devine un lichid puternic care deshidratează plantele până la rădăcină.

Deși eficientă, sarea trebuie folosită cu mare atenție. Presărată pe alei sau printre pavele, elimină buruienile și împiedică reapariția lor, dar solul devine nepotrivit pentru orice altă cultură.

Un remediu mai puțin cunoscut, dar foarte util, este făina de porumb. Ea nu distruge buruienile deja apărute, ci le oprește din a se dezvolta din semințe noi, acționând ca o barieră naturală de protecție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Cum au supraviețuit romii deportați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
Publicat acum 25 minute
Karol Nawrocki, decizie privitoare la refugiații ucraineni
Publicat acum 29 minute
De ce le este greu femeilor să-și aleagă partenerul potrivit? Aflăm răspunsul la emisiunea DRPSY
Publicat acum 45 minute
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat acum 45 minute
Cum să scapi de buruieni fără chimicale. 10 soluții naturale și eficiente
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 41 minute
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close