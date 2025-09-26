Cum să scapi de buruieni fără chimicale. 10 soluții naturale și eficiente

Deși erbicidele chimice par soluția rapidă, există alternative naturale, eficiente și sigure pentru sol, plante și mediu.

Una dintre cele mai simple metode este mulcirea. Prin aplicarea unui strat de paie, frunze sau scoarță de copac, buruienile nu mai reușesc să răsară, iar solul își păstrează mai bine umiditatea. Astfel, plantele cultivate au un avantaj clar în fața celor invazive.

Pentru suprafețe mai întinse, metoda solarizării este extrem de practică. Acoperirea terenului cu o folie transparentă concentrează căldura și blochează dezvoltarea buruienilor. În zone unde nu se dorește creșterea temperaturii la nivelul solului, se poate folosi folie neagră, care taie accesul luminii și reduce semnificativ apariția vegetației nedorite.

O altă soluție la îndemână oricui este prepararea unor amestecuri simple. De exemplu, cinci linguri de săpun natural sau detergent de vase, dizolvate într-un litru de apă, formează o soluție ce poate fi pulverizată direct pe buruieni. Aplicată corect, aceasta le usucă rapid.

Tot din categoria metodelor accesibile face parte și turnarea apei clocotite peste plantele invazive. Rezultatele apar imediat, iar procesul nu afectează structura solului. În același registru se încadrează și folosirea oțetului. Acidul acetic din compoziția lui provoacă arsuri pe frunze și determină uscarea buruienilor.

Spirtul medicinal este un alt aliat împotriva acestora. Diluat în apă și combinat cu puțin detergent lichid, devine un lichid puternic care deshidratează plantele până la rădăcină.

Deși eficientă, sarea trebuie folosită cu mare atenție. Presărată pe alei sau printre pavele, elimină buruienile și împiedică reapariția lor, dar solul devine nepotrivit pentru orice altă cultură.

Un remediu mai puțin cunoscut, dar foarte util, este făina de porumb. Ea nu distruge buruienile deja apărute, ci le oprește din a se dezvolta din semințe noi, acționând ca o barieră naturală de protecție.