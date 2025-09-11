Data actualizării: | Data publicării:

Proprietățile surprinzătoare ale mierii pe care sigur nu le știai

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels (Adonyi Gábor)
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels (Adonyi Gábor)

Mierea, cunoscută de secole drept îndulcitor natural, ascunde mult mai multe beneficii decât gustul său dulce. De la tratarea unor afecțiuni comune, până la întărirea sistemului imunitar, acest produs al albinelor merită un loc de cinste în dieta zilnică și în rutina de îngrijire a sănătății.

Pe lângă faptul că poate înlocui zahărul în ceai, cafea sau cereale, mierea are proprietăți antibacteriene remarcabile. Enzimele pe care le conține produc peroxid de hidrogen, o substanță care contribuie la vindecarea rănilor. Astfel, aplicată direct pe piele, mierea poate accelera procesul de regenerare și poate reduce riscul de infecții.

Specialiștii susțin că mierea sprijină sistemul imunitar datorită combinației de aminoacizi, vitamine, minerale și antioxidanți. Consumul regulat poate fi deosebit de benefic în perioadele stresante, oferind organismului resursele necesare pentru a combate efectele stresului și oboselii. Totuși, pentru a obține toate aceste efecte, este esențial să alegem mierea naturală, nepasteurizată, deoarece procesarea îndepărtează substanțele active care îi conferă adevăratele proprietăți terapeutice.

Deși conține zahăr, mierea poate fi folosită și pentru igiena orală. Diluată în apă, acest îndulcitor natural poate fi folosit ca apă de gură, contribuind la prevenirea inflamațiilor gingivale. Mai mult, proprietățile sale antiinflamatorii se extind și la nivelul sistemului cardiovascular și hepatic, reducând riscul unor afecțiuni și sprijinind funcționarea optimă a ficatului.

Durerile de gât reprezintă o altă situație în care mierea își dovedește eficiența. Consumată sau aplicată local, aceasta calmează iritațiile, reduce inflamațiile și stimulează producția de salivă. Antioxidanții din compoziția sa accelerează vindecarea și pot oferi alinare rapidă. În plus, mierea poate contribui la reglarea nivelului de colesterol și la menținerea sănătății digestive, datorită efectelor sale antibacteriene și antiinflamatorii, ajutând la prevenirea diareei și a altor disfuncții gastrointestinale.

Beneficiile mierii se extind chiar și la probleme aparent minore, dar incomode, cum ar fi mătreața. Aplicată pe scalp sub formă de soluție diluată, mierea combate iritațiile și are efect antifungic, oferind rezultate vizibile în scurt timp. De asemenea, consumul de miere poate influența pozitiv somnul. Triptofanul și alți aminoacizi din compoziția sa ajută la reglarea nivelului de serotonină, favorizând odihna și îmbunătățind starea de spirit. O ceașcă de ceai fără cofeină îndulcită cu miere înainte de culcare poate contribui la un somn mai odihnitor și la menținerea unui nivel stabil al glicemiei.

Nu în ultimul rând, mierea are un efect benefic și asupra pielii. Antioxidanții și enzimele pe care le conține contribuie la hidratarea epidermei și la repararea celulară, reducând roșeața și iritațiile și oferind un aspect sănătos și luminos.

