Secretul nemților pentru aer proaspăt în casă chiar și iarna

Aerul stagnant reține alergeni, bacterii și spori de mucegai, transformând casa într-un mediu mai puțin prietenos. Pentru a combate aceste efecte, nemții au dezvoltat o metodă simplă, dar extrem de eficientă, denumită „luften”, care câștigă popularitate nu doar în Germania, ci și în întreaga Europă.

Metoda luften presupune introducerea aerului proaspăt în locuință și evacuarea simultană a aerului folosit, plin de dioxid de carbon și umiditate. Nu este vorba despre sisteme complicate sau echipamente costisitoare, ci despre un gest simplu: deschiderea geamurilor pentru perioade scurte, regulate, adaptate fiecărui sezon. În Germania, această practică nu este doar recomandată, ci în unele cazuri chiar obligatorie în locuințele închiriate, în școli sau birouri.

Pentru spațiile mai mici, aerisirea se face prin deschiderea tuturor ferestrelor timp de câteva minute, suficient pentru a schimba complet aerul din cameră. În locuințele mai mari, recomandarea este să deschizi geamurile dimineața și seara, lăsând aerul rece să pătrundă rapid, astfel încât căldura interioară să nu se piardă în mod semnificativ. Scopul principal este creșterea cantității de oxigen disponibil și reducerea umidității și a concentrației de dioxid de carbon, ceea ce contribuie și la prevenirea apariției mucegaiului.

Durata aerisirii variază în funcție de sezon. Vara, ferestrele pot rămâne deschise aproximativ 30 de minute, de două ori pe zi. Primăvara și toamna, intervalul se reduce la 10-15 minute, iar iarna, pentru a limita pierderile de căldură, geamurile se deschid doar 5-10 minute, de două ori pe zi. Această adaptare sezonieră permite menținerea unei locuințe sănătoase fără a influența semnificativ factura la încălzire.

Beneficiile metodei luften sunt multiple. Aerul proaspăt reduce condensul de pe geamuri, diminuează riscul apariției mucegaiului, previne acumularea bacteriilor și alergeniilor, iar calitatea somnului crește odată cu îmbunătățirea microclimatului din casă. În plus, nu este necesar să deschizi ușa de la intrare, ceea ce ar face metoda ineficientă pe timp de iarnă și ar crește costurile cu încălzirea.