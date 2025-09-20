€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 17:34 20 Sep 2025

Cum scapi de petele de parfum de pe haine fără să strici materialul

Autor: Ema Apostu
parfum-tester_52258200 De ce să nu arunci testerele de parfum primite în magazine. Sunt foarte utile acasă / Foto: Pixabay
 

Parfumul iubit poate lăsa urme neplăcute pe haine, iar petele rezultate nu dispar ușor. Totuși, există soluții simple și eficiente care redau aspectul impecabil al țesăturilor.

Deși la prima vedere pare greu de crezut că o simplă pulverizare poate deteriora aspectul materialelor, realitatea este că ingredientele din parfumuri, în special uleiurile și compușii chimici, pot pătrunde rapid în fibre, lăsând urme vizibile.

Primul pas, în momentul în care observi pata, este să încerci să îndepărtezi excesul de lichid. O cârpă curată sau un prosop de hârtie poate absorbi o mare parte din reziduuri, reducând riscul ca acestea să intre adânc în țesătură. Ulterior, o pudră fină, precum bicarbonatul de sodiu sau amidonul de porumb, aplicată direct pe material, poate extrage uleiurile rămase. Este recomandat ca hainele să fie lăsate astfel cel puțin o jumătate de oră.

Dacă pata persistă, detergentul lichid devine aliatul de bază. Aplicat cu grijă, printr-o ușoară frecare a zonei, acesta ajută la desprinderea substanțelor chimice. O alternativă este pasta obținută din bicarbonat de sodiu și apă, lăsată să acționeze înainte de clătire. În situațiile mai dificile, soluția de apă și oțet, într-un raport de trei la unu, pulverizată direct pe țesătură poate oferi rezultate neașteptat de bune. În toate cazurile, clătirea finală cu apă rece este obligatorie, înainte de a introduce hainele la spălat, conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Experții atrag atenția și asupra etapelor de uscare. Țesăturile afectate de parfum trebuie lăsate la aer, departe de surse directe de căldură. Uscătorul electric poate fixa și mai mult urmele, reducând șansele ca acestea să dispară complet. Dacă pata rămâne vizibilă, procesul poate fi repetat până la obținerea rezultatului dorit.

Pe lângă metodele de curățare, la fel de importante sunt măsurile de prevenție. Parfumul nu ar trebui aplicat niciodată direct pe haine, mai ales dacă acestea sunt realizate din materiale delicate, precum mătasea sau lâna. Zonele recomandate pentru pulverizare sunt pielea gâtului, încheieturile și spatele urechilor, locuri unde aroma se fixează natural. Înainte de aplicare, hidratarea pielii cu o cremă neutră ajută la intensificarea și menținerea parfumului pe parcursul zilei.

De asemenea, distanța contează. Specialiștii spun că parfumul trebuie pulverizat la aproximativ 15 centimetri de piele, pentru ca picăturile să se așeze uniform și să nu creeze pete. Un alt truc este aplicarea parfumului pe păr, însă nu direct, ci prin pulverizare pe o perie, înainte de folosire.

Un lucru mai puțin știut este că majoritatea parfumurilor își pierd din intensitate după șase ore. De aceea, reaplicarea devine necesară, însă de fiecare dată trebuie evitat contactul direct cu hainele.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
Iranieni cu acte false, depistați pe ruta Istanbul–București. Încercau să intre ilegal în spaţiul Schengen
Publicat acum 58 minute
Haos în Europa pe mai multe aeroporturi tranzitate de mii de români. Un atac cibernetic provoacă întârzieri mari și zboruri anulate
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Ce se întâmplă cu inima ta dacă mănânci avocado o dată pe zi
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Liverpool s-a impus cu greu la limită în Merseyside Derby, împotriva marii sale rivale
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Cum scapi de petele de parfum de pe haine fără să strici materialul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat acum 22 ore si 3 minute
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close