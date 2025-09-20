Cum scapi de petele de parfum de pe haine fără să strici materialul

Deși la prima vedere pare greu de crezut că o simplă pulverizare poate deteriora aspectul materialelor, realitatea este că ingredientele din parfumuri, în special uleiurile și compușii chimici, pot pătrunde rapid în fibre, lăsând urme vizibile.

Primul pas, în momentul în care observi pata, este să încerci să îndepărtezi excesul de lichid. O cârpă curată sau un prosop de hârtie poate absorbi o mare parte din reziduuri, reducând riscul ca acestea să intre adânc în țesătură. Ulterior, o pudră fină, precum bicarbonatul de sodiu sau amidonul de porumb, aplicată direct pe material, poate extrage uleiurile rămase. Este recomandat ca hainele să fie lăsate astfel cel puțin o jumătate de oră.

Dacă pata persistă, detergentul lichid devine aliatul de bază. Aplicat cu grijă, printr-o ușoară frecare a zonei, acesta ajută la desprinderea substanțelor chimice. O alternativă este pasta obținută din bicarbonat de sodiu și apă, lăsată să acționeze înainte de clătire. În situațiile mai dificile, soluția de apă și oțet, într-un raport de trei la unu, pulverizată direct pe țesătură poate oferi rezultate neașteptat de bune. În toate cazurile, clătirea finală cu apă rece este obligatorie, înainte de a introduce hainele la spălat, conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Experții atrag atenția și asupra etapelor de uscare. Țesăturile afectate de parfum trebuie lăsate la aer, departe de surse directe de căldură. Uscătorul electric poate fixa și mai mult urmele, reducând șansele ca acestea să dispară complet. Dacă pata rămâne vizibilă, procesul poate fi repetat până la obținerea rezultatului dorit.

Pe lângă metodele de curățare, la fel de importante sunt măsurile de prevenție. Parfumul nu ar trebui aplicat niciodată direct pe haine, mai ales dacă acestea sunt realizate din materiale delicate, precum mătasea sau lâna. Zonele recomandate pentru pulverizare sunt pielea gâtului, încheieturile și spatele urechilor, locuri unde aroma se fixează natural. Înainte de aplicare, hidratarea pielii cu o cremă neutră ajută la intensificarea și menținerea parfumului pe parcursul zilei.

De asemenea, distanța contează. Specialiștii spun că parfumul trebuie pulverizat la aproximativ 15 centimetri de piele, pentru ca picăturile să se așeze uniform și să nu creeze pete. Un alt truc este aplicarea parfumului pe păr, însă nu direct, ci prin pulverizare pe o perie, înainte de folosire.

Un lucru mai puțin știut este că majoritatea parfumurilor își pierd din intensitate după șase ore. De aceea, reaplicarea devine necesară, însă de fiecare dată trebuie evitat contactul direct cu hainele.