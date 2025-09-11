De ce se aburește parbrizul pe interior și cum scapi definitiv de problemă

Orice șofer a trecut cel puțin o dată printr-o situație tensionată: se urcă la volan, pornește motorul, iar vizibilitatea dispare brusc din cauza aburului care se formează pe parbriz. Fenomenul este nu doar deranjant, ci și periculos, pentru că poate compromite siguranța la volan. Însă, dincolo de disconfort, aburirea parbrizului are explicații clare, cauze precise și soluții simple de prevenire.

Parbrizul se aburește atunci când aerul cald și umed din habitaclu intră în contact cu suprafața rece a geamului. Diferența de temperatură produce condens, exact ca atunci când pui un pahar rece pe o masă și apar picături de apă pe exteriorul lui. În sezonul rece, acest efect este și mai accentuat, iar șoferii se confruntă frecvent cu problema imediat după pornirea mașinii.

Un alt motiv des întâlnit este folosirea butonului de recirculare a aerului din interior. Mulți conducători auto îl activează din obișnuință, fără să realizeze că astfel cresc nivelul de umiditate din cabină, ceea ce duce inevitabil la apariția aburului pe parbriz. Dezactivarea funcției rezolvă problema rapid.

La fel de important este și gradul de curățenie al parbrizului. Un geam murdar reține mai multe particule de praf și grăsime, ceea ce accelerează procesul de aburire. De aceea, specialiștii recomandă ca suprafața interioară a parbrizului să fie ștearsă regulat cu soluții speciale sau cu o lavetă din microfibră.

Nici filtrul de polen, adesea ignorat de șoferi, nu trebuie scos din ecuație. Atunci când este colmatat, acesta nu mai permite circulația corespunzătoare a aerului și favorizează acumularea de umiditate în interior. Înlocuirea lui la fiecare revizie este o măsură simplă care poate preveni numeroase neplăceri.

Soluțiile pentru a combate aburirea sunt variate și la îndemâna oricui. Pornirea aerului condiționat sau a instalației de climatizare ajută la reducerea imediată a umidității. Pe timpul iernii, șoferii pot seta căldura la nivel maxim pentru a usca rapid aerul din cabină. O funcție esențială este și cea de dezaburire, care direcționează aerul cald exact către parbriz, accelerând procesul de evaporare.

O metodă la fel de eficientă, dar adesea trecută cu vederea, este deschiderea geamurilor pentru câteva minute. Astfel se egalizează nivelul de temperatură și umiditate dintre interior și exterior, iar vizibilitatea se restabilește mai repede.

În plus, există trucuri mai puțin convenționale, dar care s-au dovedit utile. De exemplu, aplicarea unui strat subțire de cremă de ras pe parbrizul curat creează o peliculă protectoare care împiedică aburirea. Totodată, produsele absorbante precum pliculețele cu silica gel sau nisipul pentru pisici, plasate sub scaune, pot reduce semnificativ excesul de umiditate din mașină.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News