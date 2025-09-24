Cum să scapi de igrasie fără bătăi de cap. Soluții care chiar funcționează

Aceasta nu doar că afectează aspectul pereților, dar poate influența și sănătatea celor din casă. Cauzele sunt variate, iar soluțiile eficiente presupun atât prevenție, cât și intervenție directă asupra suprafețelor afectate.

Principala vinovată pentru formarea igrasiei este condensul. Aerul cald și umed întâlnește suprafețe reci, iar rezultatul este vizibil imediat: geamuri aburite, pervaz umed și miros specific de mucegai. Bucătăriile, băile și dormitoarele sunt zonele cele mai expuse, mai ales dacă gătitul se face fără ventilație adecvată sau dacă hainele se usucă în interior. Locuințele bine izolate și echipate cu geamuri termopan pot agrava situația, pentru că aerul umed nu mai circulă și nu se elimină corespunzător. În paralel, casele neîncălzite corespunzător sau cu diferențe mari de temperatură între camere sunt la fel de vulnerabile.

Un alt factor frecvent ignorat este lipsa aerisirii regulate. Fără un flux constant de aer proaspăt, condensul se instalează pe suprafețele reci ale pereților și ferestrelor, iar mucegaiul nu întârzie să apară. Iar pentru cei care au tapet pe pereți, problema se poate agrava, ducând la dezlipirea acestuia din cauza umidității crescute. Apa care se infiltrează din sol sau pe pereți din cauza burlanelor înfundate sau a jgheaburilor necurățate poate contribui la apariția igrasiei, transformând o problemă minoră într-una structurală.

Prevenirea formării condensului este esențială. Menținerea unei temperaturi constante în locuință, aerisirea regulată a camerelor și păstrarea suprafețelor cât mai calde sunt pași simpli, dar eficienți. Aerul proaspăt nu doar că reduce riscul de apariție a mucegaiului, ci contribuie și la un mediu mai sănătos în interior.

Dacă problema s-a instalat deja, curățarea igrasiei trebuie realizată cu atenție. În primul rând, aerisirea încăperii este obligatorie. Un dezumidificator poate fi de mare ajutor pentru a extrage excesul de umiditate din aer. Pentru pereții afectați, există mai multe soluții casnice eficiente. Un amestec simplu de apă și oțet alb, pulverizat pe suprafața afectată și frecat cu un burete, poate elimina majoritatea urmelor de mucegai. Bicarbonatul de sodiu combinat cu apă poate fi, de asemenea, o alternativă, mai ales pentru zonele delicate. În cazuri mai dificile, se poate folosi înălbitor cu clor diluat (o parte înălbitor și patru părți apă), însă trebuie acordată atenție ventilației, deoarece vaporii pot fi toxici.

După curățare, uscarea rapidă a pereților este esențială. În sezonul rece, acest lucru poate necesita creșterea temporară a temperaturii interioare. Astfel, se previne reapariția mucegaiului și se menține locuința sănătoasă și plăcută.