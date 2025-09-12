Data actualizării: | Data publicării:

Cum să scapi de urechile înfundate folosind metode naturale

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Senzația de urechi înfundate poate transforma orice călătorie cu avionul, urcare pe munte sau scufundare într-un disconfort real. Această problemă, aparent minoră, devine deranjantă atunci când persistă, iar mulți dintre cei care o experimentează se întreabă ce metode naturale pot să o amelioreze fără ajutor medical.

În primul rând, este important de menționat că discuția despre metode naturale se aplică doar în cazurile în care problema nu este cauzată de infecții ale urechilor, dopuri de ceară sau alergii, situații în care consultul medical devine obligatoriu. Pentru cazurile obișnuite, există câteva tehnici simple care pot ajuta la desfătarea rapidă a urechilor.

Una dintre cele mai accesibile metode este înghițitul în sec, care ajută la deschiderea tubului lui Eustachio și la egalizarea presiunii între ureche, nas și gât. Această mișcare simplă poate rezolva rapid senzația de urechi înfundate și poate fi aplicată oriunde.

O altă tehnică presupune ținerea nasului și închiderea gurii, în timp ce capul este rotit încet spre umăr, urmat de înghițituri în sec. Repetarea acestui gest pentru ambele urechi poate facilita desfătarea lor. Mestecatul gumei este, de asemenea, o soluție simplă și eficientă, care ajută la reglarea presiunii și la eliberarea canalelor auditive.

Căscatul este o metodă naturală care poate avea efect imediat. Prin deschiderea trompei lui Eustachio, aerul circulă mai ușor către urechea mijlocie, echilibrând presiunea și reducând disconfortul. Pentru un efect mai intens, se poate combina cu expirația ușoară prin nas, cu gura închisă, având însă grijă să nu se creeze o presiune prea mare, care ar putea provoca durere. Această tehnică este recomandată mai ales atunci când diferențele de altitudine cauzează disconfort, și nu în cazul în care există apă în urechi.

Căldura poate fi un aliat de nădejde. Compresele calde aplicate pe urechi sau un duș fierbinte de 5-10 minute, cu aburul care pătrunde în urechi, ajută la relaxarea mușchilor din jurul trompei lui Eustachio și facilitează egalizarea presiunii.

Totuși, dacă senzația de urechi înfundate persistă sau apar alte simptome, precum durere, scurgeri sau reducerea auzului, consultul unui specialist devine indispensabil. Persistența problemei poate indica complicații care necesită tratament medical și monitorizare.

