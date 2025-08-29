Câte haine poți pune, de fapt, în mașina de spălat fără să o strici

De câte ori nu ți s-a întâmplat să aștepți să se strângă un coș plin de rufe, doar pentru a umple mașina de spălat până la refuz, cu gândul că economisești timp, detergent și curent? În realitate, această practică aparent eficientă poate dăuna nu doar hainelor, ci și mașinii tale de spălat. Specialiștii avertizează că supraîncărcarea cuvei este una dintre cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac în gospodărie.

Mașinile de spălat moderne sunt construite să reziste la o anumită greutate, iar depășirea acestei limite poate duce la probleme serioase. În medie, o mașină de spălat are o capacitate între 7 și 9 kilograme de rufe uscate, dar cifra exactă diferă în funcție de model și de producător. Din acest motiv, este esențial să verifici manualul de utilizare, pentru a ști clar câte haine poți spăla într-un singur ciclu.

Poate părea dificil să îți dai seama câte kilograme de haine pui în tambur, însă metoda este simplă: cântărești coșul de rufe, apoi te cântărești cu tot cu el și scazi propria greutate. Diferența reprezintă greutatea hainelor. Chiar dacă pare un pas suplimentar, acest obicei poate prelungi durata de viață a mașinii tale și îți va garanta rufe spălate corect.

Nu doar cantitatea contează, ci și tipul de haine introduse la spălat. Dacă pui articole voluminoase, precum prosoape groase sau pături, acestea ocupă mai mult spațiu și rețin mai multă apă, ceea ce solicită suplimentar motorul mașinii. În plus, hainele nu se vor spăla uniform, detergentul nu va fi distribuit eficient, iar clătirea va fi incompletă. Rezultatul? Țesături încărcate de reziduuri, miros neplăcut și uzură prematură.

Experții recomandă ca tamburul să fie umplut doar trei sferturi, astfel încât rufele să aibă loc să se miște liber. Acesta este secretul pentru o spălare eficientă, care elimină petele și murdăria, dar și pentru o clătire completă. Dacă mașina este prea plină, apa nu va circula corespunzător, iar hainele vor ieși mai ude, uscarea lor devenind mai grea și mai de durată.

Un alt risc major al supraîncărcării îl reprezintă deteriorarea mașinii în sine. Motorul va fi forțat să lucreze mai intens, rulmenții cuvei vor suporta o presiune mai mare și se vor uza mult mai repede, iar evacuarea apei va fi îngreunată. În timp, toate aceste efecte pot duce la defecte costisitoare, care pot scurta semnificativ durata de viață a aparatului.

