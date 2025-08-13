Data actualizării: | Data publicării:

Cum să scapi de grăsimea abdominală fără să te înfometezi

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

Grăsimea acumulată în zona abdominală nu este doar o problemă estetică, ci și un factor de risc pentru sănătate. Studiile arată că excesul de țesut adipos din jurul taliei poate crește probabilitatea apariției bolilor cardiovasculare, a diabetului de tip 2 și a altor afecțiuni metabolice. Deși pierderea acestei grăsimi poate părea o provocare, nutriționiștii și antrenorii de fitness subliniază că există strategii eficiente, cu rezultate pe termen lung.

Primul pas este adoptarea unei alimentații echilibrate. Specialiștii recomandă includerea zilnică a alimentelor bogate în fibre (legume proaspete, fructe, cereale integrale și leguminoase), care oferă o senzație prelungită de sațietate și reduc poftele alimentare. În paralel, reducerea carbohidraților rafinați, a zahărului și a produselor ultraprocesate contribuie la stabilizarea glicemiei și prevenirea acumulării de grăsime. Proteinele slabe, provenite din carne de pui, pește sau lactate cu puține grăsimi, sunt esențiale pentru menținerea masei musculare, chiar și în perioadele de deficit caloric.

Controlul porțiilor joacă un rol decisiv. În locul a două-trei mese copioase, este indicată împărțirea alimentației în mai multe mese mici, distribuite uniform pe parcursul zilei. Această abordare ajută la menținerea nivelului de energie și reduce riscul supraalimentării.

Mișcarea regulată completează procesul de reducere a grăsimii abdominale. Exercițiile cardio, precum alergarea, ciclismul sau înotul stimulează arderea caloriilor, în timp ce antrenamentele de forță, inclusiv ridicarea de greutăți, cresc masa musculară și accelerează metabolismul. Pentru o zonă abdominală mai fermă, exercițiile specifice pentru mușchii trunchiului pot oferi un plus de tonifiere, deși specialiștii atrag atenția că acestea singure nu vor elimina stratul de grăsime.

Gestionarea stresului este un alt element cheie. Nivelul ridicat și constant de cortizol (hormonul stresului) este asociat cu depunerea grăsimii în jurul taliei. Tehnici precum meditația, yoga sau respirația conștientă pot ajuta la reducerea acestui risc. Totodată, un somn odihnitor, de minimum șapte ore pe noapte, susține echilibrul hormonal și previne acumularea kilogramelor în plus.

Hidratarea corectă nu trebuie neglijată. Consumul suficient de apă sprijină digestia, reglează apetitul și menține metabolismul activ. În schimb, alcoolul și băuturile îndulcite adaugă calorii inutile, favorizând creșterea în greutate.

Înainte de a începe orice program de slăbire sau regim de exerciții, medicii recomandă o evaluare medicală. În cazul persoanelor cu probleme precum rezistența la insulină sau afecțiuni hormonale, un plan personalizat, stabilit împreună cu un specialist, poate face diferența.

13 aug 2025, 04:26
