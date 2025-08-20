Data actualizării: | Data publicării:

Cum să recunoști semnele că plantele tale nu primesc destulă apă

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Îngrijirea plantelor de apartament poate părea simplă la prima vedere, însă semnele subtile pe care acestea le transmit atunci când nu primesc suficientă apă sunt adesea ignorate. O plantă care nu este udată corespunzător poate începe să dea primele semnale prin aspectul frunzelor, al tulpinilor sau al pământului din ghiveci, iar recunoașterea acestor indicii este esențială pentru a-i asigura supraviețuirea și dezvoltarea sănătoasă.

Un semn clar că plantele nu primesc suficientă apă este pământul crăpat sau extrem de uscat. Dacă la atingere solul se simte sfărâmicios și se desprinde de marginile ghiveciului, înseamnă că rădăcinile nu mai beneficiază de umezeala necesară. În astfel de situații, cea mai simplă metodă de a verifica gradul de hidratare este să introduci degetul în stratul superior al pământului. Dacă acesta se simte uscat până la 2-3 centimetri adâncime, planta are nevoie urgentă de apă.

Frunzele plantei oferă, de asemenea, indicii importante. Cele uscate, care se ofilesc începând de la vârfuri spre bază, indică o lipsă de apă. În contrast, frunzele afectate de excesul de apă se ofilesc, de regulă, de la baza plantei. Schimbarea culorii frunzelor, de la verde la galben, și uscarea marginilor reprezintă un semnal de stres al plantei, care nu mai poate transporta corespunzător nutrienții către frunze. Un alt simptom alarmant este răsucirea frunzelor spre interior, o strategie prin care planta încearcă să conserve apa existentă. Dacă aceste semne sunt ignorate prea mult timp, frunzele se vor usca definitiv.

Căderea frunzelor este un alt fenomen frecvent întâlnit. Deși poate fi parte din ciclul natural al plantei, mai ales în perioadele de repaus vegetativ, aceasta poate indica și lipsa apei, expunerea la temperaturi nepotrivite sau lumină insuficientă. Plantele care nu primesc cantitatea necesară de apă se dezvoltă lent, iar uneori nici nu cresc, afectând astfel tulpinile și sistemul radicular. Caderea prematură a bobocilor reprezintă un alt semn că planta suferă de deshidratare. În acest caz, refacerea stării normale nu se produce imediat, fiind nevoie de răbdare și îngrijire atentă.

Pentru a le ajuta să își revină, plantele trebuie udate temeinic și, dacă sunt de dimensiuni mici, ghiveciul poate fi așezat într-un castron cu apă pentru ca solul să absoarbă umezeala prin orificiile de drenaj. Este important să repeți procesul și a doua zi, dacă planta era foarte deshidratată. Ca regulă generală, plantele trebuie udate atunci când stratul superior de 2-3 centimetri de pământ este uscat. Dacă degetul se murdărește ușor din cauza pământului umed, înseamnă că nu este necesară udarea imediată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cum să recunoști semnele că plantele tale nu primesc destulă apă
20 aug 2025, 12:41
Cât de des trebuie să-i faci baie pisicii tale. Recomandările medicilor veterinari
19 aug 2025, 15:45
Cum să scapi de grăsimea abdominală fără să te înfometezi
13 aug 2025, 04:26
7 metode ingenioase prin care iarba tăiată poate face minuni în grădină
12 aug 2025, 20:01
Cum să scoți o cheie blocată dintr-o ușă fără să o rupi
10 aug 2025, 21:36
Câte ore de somn îți trebuie cu adevărat, în funcție de vârstă
09 aug 2025, 13:41
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Scapă de buruieni fără chimicale: 10 metode naturale care chiar funcționează
08 aug 2025, 13:59
Pasta de dinți, arma secretă din casă. Trucuri ingenioase pe care nu le știai
07 aug 2025, 15:32
Recoltă bogată fără chimicale: Îngrășământul natural pentru pomi fructiferi pe care îl poți face acasă
05 aug 2025, 13:48
Zațul de cafea: Comoara ascunsă din bucătărie care îți poate salva grădina
04 aug 2025, 15:32
Ce faci cu pământul vechi din ghivece? Transformă-l în aur pentru plantele tale
01 aug 2025, 19:37
Provizii pe viață: Ce alimente rezistă pentru totdeauna și cum să le depozitezi
01 aug 2025, 04:21
Urechi înfundate? Iată cele mai eficiente metode pentru a scăpa de problemă
31 iul 2025, 21:08
Adio, mătreață! Trucuri naturale care îți salvează părul rapid și eficient
30 iul 2025, 22:40
Ai vin, dar nu ai tirbușon? Metode testate care chiar funcționează
30 iul 2025, 18:57
Vrei să nu mai schimbi laptopul la fiecare 2 ani? Iată secretul longevității
29 iul 2025, 19:56
Cum să dezgheți carnea în 15 minute fără microunde. Trucuri rapide din bucătărie
29 iul 2025, 03:19
De ce sare siguranța de la contor și ce pași trebuie să urmezi pentru a remedia problema
28 iul 2025, 18:59
Cum alegi caloriferul ideal ca să plătești mai puțin la întreținere
25 iul 2025, 15:22
Aur autentic sau doar poleială? Cum verifici corect o bijuterie
25 iul 2025, 09:56
Vița de vie de la A la Z: Cum o plantezi corect pentru o recoltă bogată
24 iul 2025, 15:35
Metode eficiente pentru uscarea ardeilor iuți acasă
23 iul 2025, 12:31
Câinele tău sapă gropi în curte? Află ce încearcă să-ți spună și cum îl poți opri
22 iul 2025, 12:58
Cum poți transforma resturile din bucătărie în super-hrană pentru plantele din casă
21 iul 2025, 06:34
Secretul unei recolte bogate de roșii. Câtă lumină solară este necesară cu adevărat
19 iul 2025, 10:36
Cum te ajută cojile de lămâie în bucătărie, fără să le pui în farfurie
19 iul 2025, 03:14
Când și cum să muți pomii fructiferi pentru o recoltă bogată
18 iul 2025, 22:43
10 obiceiuri de evitat pentru un somn profund și odihnitor
16 iul 2025, 22:53
Ce băuturi să eviți vara. Două alegeri populare care îți pot pune sănătatea în pericol
15 iul 2025, 19:03
De ce apar furnicile în casă și cum le poți alunga definitiv
14 iul 2025, 23:24
3 plante care îți răcoresc casa. Uită de aerul condiționat
12 iul 2025, 09:01
Probleme cu aerul condiționat în mașină? Iată ce trebuie să verifici urgent
11 iul 2025, 10:04
Ce transformări apar în corpul tău dacă mănânci roșii zilnic
09 iul 2025, 13:30
Îngrijirea pernelor din pene. Cum să le speli și să le menții ca noi
09 iul 2025, 10:58
Cum să uzi și să îngrijești corect plantele în timpul caniculei
08 iul 2025, 15:18
Cum îți dai seama că aparatul de aer condiționat are mucegai și ce trebuie să faci pentru a preveni problemele
07 iul 2025, 13:56
5 trucuri simple pentru a scăpa de mirosurile neplăcute din bucătărie
06 iul 2025, 21:29
Săpunul de casă, exact ca în copilărie. Cum îl poți face și tu
05 iul 2025, 02:35
De ce zahărul poate fi cel mai bun aliat împotriva buruienilor
04 iul 2025, 22:16
Cum să-ți speli pisica fără chimicale. Rețete simple de șampon natural
04 iul 2025, 19:43
Ai crezut că știi să faci grătar? Iată 9 greșeli pe care le faci fără să-ți dai seama
02 iul 2025, 23:25
Semnele evidente că plantele tale de apartament suferă de stres
02 iul 2025, 05:14
Obosit mereu? Iată cum te poți revigora folosind doar soluții naturale
29 iun 2025, 14:01
Secretul unei canapele impecabile. Cum cureți rapid și eficient materialul textil
28 iun 2025, 13:02
Cât timp și la ce temperatură se gătește carnea de vită pentru a fi fragedă
28 iun 2025, 09:36
Cât de des ar trebui să mănânce o pisică
26 iun 2025, 15:21
Ce obiecte poți lua în bagajul de mână când zbori cu avionul
26 iun 2025, 13:46
De ce miroase urât gura dimineața și ce poți face ca să scapi de problemă
25 iun 2025, 09:52
Cum îți poți răcori casa pe caniculă, fără aer condiționat sau ventilator
24 iun 2025, 12:39
Cum scapi de melcii din grădină fără chimicale. Trucul simplu cu cafea
24 iun 2025, 09:56
Cum și cât de des trebuie udate căpșunile pentru o recoltă bogată și sănătoasă
23 iun 2025, 11:51
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Comorile Galațiului, accesibile cu ajutorul hologramelor și a realității virtuale
acum 18 minute
Rusia continuă cuceririle în Ucraina. Kremlinul anunță ocuparea a încă trei localități
acum 43 de minute
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
acum 50 de minute
Propunerea lui Crin Antonescu referitoare la pensiile magistraților, respinsă de Comisia de muncă. Ștefan Pălărie (USR), precizări
acum 54 de minute
Mugur Ciuvică a plecat în Spania în căutarea „putiniștilor”. Ce a găsit, de fapt, acolo / video
acum 59 de minute
Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea
acum 1 ora 8 minute
Premierul Ilie Bolojan, vizită de lucru în Republica Moldova
acum 1 ora 10 minute
De unde a pornit, de fapt, mesajul lui Dan Tănasă (AUR) privind comenzile livrate de muncitori din Asia și Africa
Cele mai citite știri
pe 19 August 2025
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
pe 19 August 2025
Reacția inedită a Giorgiei Meloni când Friedrich Merz îi ținea o prelegere lui Trump / video viral
pe 19 August 2025
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
pe 19 August 2025
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
acum 13 ore 59 minute
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel