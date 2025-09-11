Data actualizării: | Data publicării:

Cât timp poți păstra carnea gătită în frigider fără să te îmbolnăvești

Nu știai asta despre carnea de porc. Când poate fi periculoasă pentru organism / Foto: Pixabay
Nu știai asta despre carnea de porc. Când poate fi periculoasă pentru organism / Foto: Pixabay

Fiecare gospodină sau pasionat de gătit știe cât de neplăcut poate fi să descoperi că mâncarea pregătită s-a stricat înainte de vreme. Carnea gătită, deși pare sigură la frigider, poate deveni rapid un risc pentru sănătate dacă nu este depozitată corespunzător. Toxiinfecțiile alimentare nu sunt doar incomode, ci pot fi periculoase, iar cheia prevenirii acestora stă în modul în care păstrăm alimentele după ce au fost gătite.

Experții în siguranța alimentară subliniază că produsele de origine animală pot conține bacterii, iar frigiderul doar încetinește dezvoltarea acestora. De aceea, atenția la temperatură și la timpul de păstrare este esențială. În cazul cărnii crude, recomandarea generală este ca aceasta să fie consumată sau congelată în termen de 3-5 zile, în funcție de tip. Carnea tocată, organele sau puiul de curte au o durată de păstrare mai scurtă, de aproximativ 1-2 zile, înainte de gătire.

Când trecem la carnea gătită, regulile se schimbă ușor. Friptura sau carnea preparată la cuptor poate fi păstrată în frigider 3-4 zile, la maximum 4 grade Celsius. Este important ca aceasta să fie depozitată într-un recipient etanș sau învelită în folie alimentară de plastic ori aluminiu, pentru a preveni contaminarea și uscarea. Carnea de porc gătită rezistă între 4 și 5 zile, însă trebuie aruncată imediat dacă apare un miros neplăcut sau pete suspecte.

Carnea de pasăre, fie că este vorba despre pui sau curcan, poate fi păstrată 3-4 zile în condiții similare, iar peștele gătit are o durată de păstrare mai scurtă, de aproximativ 3 zile. Fructele de mare crude sau peștele crud trebuie consumate sau congelate în maxim 1-2 zile. În toate cazurile, temperatura frigiderului trebuie să fie constant sub 4 grade Celsius. Chiar și fluctuațiile aparent mici, cauzate de deschiderea frecventă a ușii frigiderului, pot scurta perioada sigură de consum a cărnii.

Un alt aspect esențial pe care mulți îl neglijează este timpul în care carnea stă la temperatura camerei înainte de gătire. Specialiștii recomandă să nu depășească două ore, deoarece bacteriile pot începe să se dezvolte rapid și să transforme alimentul într-un pericol pentru sănătate.

