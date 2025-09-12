Data actualizării: | Data publicării:

Adevărul din spatele roșiilor lucioase: Trucuri ca să le deosebești pe cele bio de cele coapte artificial

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
AGERPRES
AGERPRES

Piețele sunt pline de roșii lucioase și perfect rotunde, care par desprinse din reviste culinare. Privite de la distanță, toate par la fel: roșii, strălucitoare și promițătoare. Însă, odată ajunse pe masa din bucătărie, realitatea este uneori dezamăgitoare. Fructele care arată impecabil se dovedesc a fi lipsite de gust, iar aroma autentică a roșiei de grădină rămâne doar o amintire. Explicația este simplă: multe dintre ele sunt forțate să ajungă la maturitate cu ajutorul substanțelor chimice.

Specialiștii atrag atenția că există câteva indicii clare care pot face diferența între o roșie naturală și una tratată artificial. Primul semn este vizibil chiar la interior. Dacă atunci când tai roșia observi un cerc alb în pulpă, aceasta a fost, cel mai probabil, stimulată să se coacă prin polenizarea cu 2,4D, un compus chimic folosit pentru accelerarea creșterii. Totodată, prezența unui lichid vâscos și a semințelor dispuse neregulat în alveole arată că fructul a trecut printr-un proces de maturare forțată, ceea ce poate cauza probleme digestive celor care le consumă.

Polenizarea naturală este realizată, în mod obișnuit, de bondari. În lipsa lor, unii producători recurg la substanțe de înroșire rapidă pentru a-și scoate marfa mai devreme pe piață. În felul acesta, profitul este mai mare, însă calitatea roșiei scade vizibil. Un alt indiciu îl reprezintă cotorul: dacă este tare și lemnos, e un semn că roșia a fost supusă tratamentelor chimice. Și nuanța este relevantă – roșiile naturale au o culoare roșu deschis, uniformă, pe când cele forțate tind spre un roșu închis sau maroniu. Gustul face însă diferența supremă: o roșie crescută natural are o aromă dulce-acrișoară, inconfundabilă.

În cazul în care ai cumpărat din greșeală roșii tratate, există o mică soluție. Dacă le lași la temperatura camerei câteva zile, fructele își continuă procesul de maturare și capătă o consistență mai apropiată de cea naturală. Totuși, cel mai înțelept este să eviți pe viitor astfel de achiziții, alegând surse de încredere.

Întrebarea care se ridică este: unde găsim, cu adevărat, roșii bio? O opțiune sigură sunt producătorii certificați, care dețin documente ce atestă calitatea și modul de cultivare. Aceștia pot fi găsiți atât în piețe specializate, cât și în ferme din jurul orașelor. Dar o altă variantă, la fel de viabilă, este să mergi direct la sate. Mulți localnici cultivă roșii pentru consum propriu, fără a apela la substanțe chimice. O simplă discuție cu un gospodar la poartă te poate aduce mai aproape de gustul autentic al copilăriei. Chiar dacă nu dețin certificate, acești oameni își lasă roșiile să crească după ritmul firesc al naturii, iar rezultatul este incomparabil.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Adevărul din spatele roșiilor lucioase: Trucuri ca să le deosebești pe cele bio de cele coapte artificial
12 sep 2025, 23:16
Cum să scapi de urechile înfundate folosind metode naturale
12 sep 2025, 18:30
Cum să cureți cuptorul electric ușor și sigur, fără produse chimice
12 sep 2025, 20:41
Maioneza de post din pufuleți. Rețeta care a cucerit internetul
12 sep 2025, 03:20
De ce se aburește parbrizul pe interior și cum scapi definitiv de problemă
11 sep 2025, 21:53
Cât timp poți păstra carnea gătită în frigider fără să te îmbolnăvești
11 sep 2025, 19:52
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Proprietățile surprinzătoare ale mierii pe care sigur nu le știai
11 sep 2025, 03:34
Cum să scapi de zgârieturile de pe mașină fără să mergi la service
10 sep 2025, 19:11
Cum să-ți cureți grătarul ars fără chimicale scumpe. Trucuri testate
09 sep 2025, 04:09
Cum să scapi de petele de ciment de pe geamuri fără să le zgârii
08 sep 2025, 19:36
Secretele unei livezi bogate. De ce fertilizarea de toamnă face diferența
05 sep 2025, 09:45
De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă
04 sep 2025, 15:21
Cum să dublezi durata de viață a bateriei iPhone-ului cu doar câteva setări
03 sep 2025, 14:36
De ce apar furnicile în casă și cum să le alungi fără substanțe toxice
02 sep 2025, 14:50
Ai zgâriat parchetul? Iată cum să scapi de urme în câteva clipe
31 aug 2025, 12:19
Cum deosebești mierea naturală de cea contrafăcută și ce alte alimente ascund surprize
30 aug 2025, 21:52
Cum să obții mai mulți bani pentru mașina ta atunci când vrei să o vinzi
30 aug 2025, 20:44
Cum elimini zgârieturile de pe parbriz fără să mergi la service
30 aug 2025, 16:38
Câte haine poți pune, de fapt, în mașina de spălat fără să o strici
29 aug 2025, 22:55
Cât timp poți păstra carnea de porc la congelator fără să-ți riști sănătatea
28 aug 2025, 22:46
Cum să îți păstrezi plantele de apartament sănătoase. Cele mai frecvente boli și soluțiile recomandate
28 aug 2025, 19:59
Camera de hotel, un focar de bacterii? Ce spun experții și cum te poți feri
22 aug 2025, 12:11
De ce vinul de smochine poate fi alternativa perfectă la vinul clasic. Cum să-l prepari
20 aug 2025, 15:56
Cum să recunoști semnele că plantele tale nu primesc destulă apă
20 aug 2025, 12:41
Cât de des trebuie să-i faci baie pisicii tale. Recomandările medicilor veterinari
19 aug 2025, 15:45
Cum să scapi de grăsimea abdominală fără să te înfometezi
13 aug 2025, 04:26
7 metode ingenioase prin care iarba tăiată poate face minuni în grădină
12 aug 2025, 20:01
Cum să scoți o cheie blocată dintr-o ușă fără să o rupi
10 aug 2025, 21:36
Câte ore de somn îți trebuie cu adevărat, în funcție de vârstă
09 aug 2025, 13:41
Scapă de buruieni fără chimicale: 10 metode naturale care chiar funcționează
08 aug 2025, 13:59
Pasta de dinți, arma secretă din casă. Trucuri ingenioase pe care nu le știai
07 aug 2025, 15:32
Recoltă bogată fără chimicale: Îngrășământul natural pentru pomi fructiferi pe care îl poți face acasă
05 aug 2025, 13:48
Zațul de cafea: Comoara ascunsă din bucătărie care îți poate salva grădina
04 aug 2025, 15:32
Ce faci cu pământul vechi din ghivece? Transformă-l în aur pentru plantele tale
01 aug 2025, 19:37
Provizii pe viață: Ce alimente rezistă pentru totdeauna și cum să le depozitezi
01 aug 2025, 04:21
Urechi înfundate? Iată cele mai eficiente metode pentru a scăpa de problemă
31 iul 2025, 21:08
Adio, mătreață! Trucuri naturale care îți salvează părul rapid și eficient
30 iul 2025, 22:40
Ai vin, dar nu ai tirbușon? Metode testate care chiar funcționează
30 iul 2025, 18:57
Vrei să nu mai schimbi laptopul la fiecare 2 ani? Iată secretul longevității
29 iul 2025, 19:56
Cum să dezgheți carnea în 15 minute fără microunde. Trucuri rapide din bucătărie
29 iul 2025, 03:19
De ce sare siguranța de la contor și ce pași trebuie să urmezi pentru a remedia problema
28 iul 2025, 18:59
Cum alegi caloriferul ideal ca să plătești mai puțin la întreținere
25 iul 2025, 15:22
Aur autentic sau doar poleială? Cum verifici corect o bijuterie
25 iul 2025, 09:56
Vița de vie de la A la Z: Cum o plantezi corect pentru o recoltă bogată
24 iul 2025, 15:35
Metode eficiente pentru uscarea ardeilor iuți acasă
23 iul 2025, 12:31
Câinele tău sapă gropi în curte? Află ce încearcă să-ți spună și cum îl poți opri
22 iul 2025, 12:58
Cum poți transforma resturile din bucătărie în super-hrană pentru plantele din casă
21 iul 2025, 06:34
Secretul unei recolte bogate de roșii. Câtă lumină solară este necesară cu adevărat
19 iul 2025, 10:36
Cum te ajută cojile de lămâie în bucătărie, fără să le pui în farfurie
19 iul 2025, 03:14
Când și cum să muți pomii fructiferi pentru o recoltă bogată
18 iul 2025, 22:43
10 obiceiuri de evitat pentru un somn profund și odihnitor
16 iul 2025, 22:53
Cele mai noi știri
acum 22 de minute
Adevărul din spatele roșiilor lucioase: Trucuri ca să le deosebești pe cele bio de cele coapte artificial
acum 31 de minute
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
acum 33 de minute
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
acum 58 de minute
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
acum 1 ora 38 minute
Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș
acum 1 ora 39 minute
Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești
acum 1 ora 49 minute
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
acum 1 ora 50 minute
Autoritatea profesorilor, tot mai subminată de regulamente și părinți. Prof. Andreia Bodea spune ce se întâmplă, de fapt, în școli / video
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel