Fiecare culoare are o vibrația proprie, care influențează subconștientul și energia casei.

Ideea nu este să alegem o singură culoare magică, ci să creăm un echilibru între tonurile care ne relaxează și cele care ne stimulează.

Culorile din casă nu țin de gust. Mai multe studii arată că nuanțele din jurul nostru influențează direct starea de spirit, nivelul de energie și chiar felul în care ne odihnim sau ne concentrăm.

Psihologia culorilor, un domeniul între știință și artă, demonstrează că fiecare ton cromatic transmite o anumită vibrație, emoție și poate modifica subtil atmosfera unei camere.

Culorile care aduc energie bună în casă

Galben: lumina optimismului

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Environmental Psychology, galbenul stimulează zonele creierului responsabile cu fericirea și creativitatea.

Nu e întâmplător că multe spații de co-working sau bucătării moderne folosesc accente galbene: ele dau senzația de soare, căldură și poftă de viață. Totuși, specialiștii recomandă să nu fie folosit în exces. Prea mult galben intens poate deveni obositor.

Verde: echilibru și prospețime

Verdele este asociat cu natura, liniștea și regenerarea. Studiile realizate la Universitatea din British Columbia arată că expunerea la nuanțe de verde poate reduce stresul și îmbunătăți concentrarea.

De aceea, e ideal în birouri, camere de zi sau dormitoare. Poate fi prezent sub formă de plante, textile, sau pereți accent, oricum, efectul calmant rămâne același.

Albastru: claritate mentală și relaxare

Cercetările efectuate de American Psychological Association confirmă că albastrul reduce tensiunea arterială și frecvența cardiacă.

Nuanțele pale, precum bleu, turcoaz, gri-albastru, induc o stare de calm și siguranță. De aceea, se recomandă în dormitoare sau băi. În schimb, tonurile mai închise, cum ar fi bleumarinul, pot aduce profunzime și seriozitate într-un birou sau living elegant.

Portocaliu: vitalitate și entuziasm

Portocaliul este o culoare caldă, plină de viață, care stimulează apetitul și comunicarea.

Psihologii o consideră potrivită pentru spațiile unde se adună familia sau prietenii, bucătărie, sufragerie, holuri. Folosit în accente (perne, tablouri, scaune), poate aduce dinamism fără a fi copleșitor.

Alb și bej: claritate și energie curată

Albul nu este doar o "non-culoare". Albul simbolizează începutul, curățenia și lumina. Studiile despre percepția spațiilor arată că albul și nuanțele neutre deschise dau senzația de ordine și aer proaspăt.

În combinație cu tonuri calde (bej, nisipiu, lemn natural), creează un fundal armonios care amplifică efectul altor culori.

Roz pal și lavandă: calm și confort emoțional

În ultimii ani, mai multe cercetări din domeniul neurodesignului au arătat că rozul pal scade nivelul de agresivitate și induce relaxare.

Nu întâmplător, unele închisori și spitale din SUA au fost vopsite temporar în nuanțe de roz pastel. În locuințe, aceste culori pot fi folosite în dormitoare, camere pentru copii sau spații de relaxare, pentru un efect de tandrețe și echilibru emoțional.