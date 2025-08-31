Ai zgâriat parchetul? Iată cum să scapi de urme în câteva clipe

Chiar dacă parchetul laminat este cunoscut pentru durabilitatea sa, nimic nu este complet imun la zgârieturi. De la obiecte purtate în casă până la încălțăminte sau animale de companie, este suficient un mic incident pentru a lăsa urme inestetice pe podea. Din fericire, există soluții simple și eficiente pentru a reda parchetului aspectul original.

Primul pas pentru menținerea frumuseții laminatului începe cu prevenția. Zgârieturile sunt adesea rezultatul murdăriei și pietricelelor aduse din exterior, care, dacă nu sunt eliminate, pot zgâria suprafața. Curățenia regulată, folosind un aspirator și un mop din microfibră, nu doar că protejează podeaua, dar ajută și la menținerea luciului acesteia.

Când vine vorba de zgârieturile fine, soluțiile sunt variate și la îndemâna oricui. Un amestec simplu de bicarbonat de sodiu și apă poate face minuni. Pasta astfel obținută se aplică pe zona afectată, se masează ușor cu mișcări circulare pentru a pătrunde în zgârieturi și se lasă să se usuce 10-15 minute, după care se șterge cu o cârpă curată din microfibră.

Creioanele din ceară reprezintă o altă metodă accesibilă și eficientă. Disponibile în mai multe nuanțe, ele permit acoperirea exactă a culorii parchetului. Este esențial ca suprafața să fie perfect curată înainte de aplicare, iar ceara trebuie fixată cu degetul și lăsată să se așeze. Resturile se îndepărtează manual, fără cârpă, pentru un rezultat uniform. Aceste creioane pot fi achiziționate ușor de pe platforme online.

Pentru zgârieturile fine care persistă, șmirghelul cu granulație între 240 și 320 poate fi soluția potrivită. Suprafața trebuie curățată înainte de șlefuire, iar smirghelul folosit cu mișcări blânde pentru a evita deteriorarea laminatului. După ce ai șlefuit zona, curățarea finală asigură uniformitatea podelei.

Zgârieturile mai adânci pot fi reparate cu lac de unghii. Acesta protejează suprafața și previne deteriorări suplimentare. Aplicarea se face cu pensula direct în zgârieturi, folosind eventual o scobitoare pentru a ajunge în cele mai mici fisuri. Lacul se lasă să se usuce aproximativ 10-15 minute, iar podeaua își recăpătă rapid aspectul neted.

Alternativa profesională la lacul de unghii este masticul acrilic colorat în nuanța lemnului. Aplicarea implică curățarea atentă a zonei, punerea masticului pe vârful unui cuțit pentru a umple zgârieturile și nivelarea cu lama acestuia. După uscarea completă, șmirghelul fin finalizează lucrarea, asigurând o suprafață uniformă și plăcută la atingere.

