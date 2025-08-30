Data actualizării: | Data publicării:

Cum să obții mai mulți bani pentru mașina ta atunci când vrei să o vinzi

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
foto: Freepik
foto: Freepik

Vânzarea unei mașini poate fi un proces stresant, mai ales dacă vrei să obții un preț corect pentru automobilul tău. Mulți proprietari nu realizează că modul în care pregătesc mașina poate influența semnificativ suma pe care o vor primi. Există însă câteva strategii simple și eficiente care pot transforma un vehicul obișnuit într-o ofertă atractivă pentru potențialii cumpărători.

Primul pas esențial este să te asiguri că mașina are un istoric de service complet și documentat. Reviziile făcute la timp, schimburile de piese și orice reparație efectuată trebuie să fie prezentate viitorului proprietar. Aceste detalii nu doar că inspiră încredere, dar demonstrează că automobilul a fost întreținut corespunzător, ceea ce poate crește considerabil valoarea percepută.

Un alt aspect care nu trebuie neglijat este starea roților și a anvelopelor. Jantele zgâriate sau ruginite pot da impresia de neglijență, iar anvelopele tocite reduc atractivitatea generală a mașinii. Recondiționarea jantelor și montarea unor anvelope noi pot fi investiții mici, dar cu impact mare asupra prețului final.

Detaliile mici contează și ele. Fie că este vorba despre ștergătoare uzate, capace de plastic deteriorate sau alte componente interioare și exterioare, înlocuirea acestora poate face ca mașina să arate „ca nouă”. La fel de important este parbrizul: un parbriz crăpat sau ciobit poate descuraja rapid un cumpărător, iar pentru ITP va fi obligatoriu să fie schimbat.

Pentru a crește atractivitatea mașinii, asigură-te că toate verificările tehnice și asigurarea RCA sunt la zi. Nimeni nu va fi interesat de un test drive dacă automobilul nu poate circula legal. În plus, orice zgârieturi sau mici îndoituri trebuie reparate, deoarece acestea devin puncte de negociere pentru cumpărător și pot reduce semnificativ suma obținută.

Mecanica automobilului trebuie să fie impecabilă. Nicio eroare pe bord, niciun sunet neobișnuit și funcționarea fără cusur sunt aspecte pe care cumpărătorii le urmăresc atent. De asemenea, folia auto pe geamurile din spate sau pe lunetă nu doar că oferă un aspect mai elegant, dar protejează și interiorul mașinii de razele soarelui, crescând astfel valoarea percepută. Este important ca foliile să fie omologate pentru a nu crea probleme legale.

Curățenia mașinii este un alt element decisiv. O spălare rapidă și o igienizare a interiorului pot face diferența între un preț mediu și unul peste medie. Un automobil strălucitor și mirosind a curat transmite ideea de grijă și întreținere, iar cumpărătorul va fi mai dispus să ofere o sumă mai mare.

În final, organizarea dosarului mașinii poate face o impresie puternică. Facturile de achiziție, istoricul service-urilor și documentele originale trebuie păstrate și prezentate. Roata de rezervă, cricul și alte accesorii aparent minore pot contribui la percepția unui vehicul complet și bine întreținut.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cum să obții mai mulți bani pentru mașina ta atunci când vrei să o vinzi
30 aug 2025, 20:44
Cum elimini zgârieturile de pe parbriz fără să mergi la service
30 aug 2025, 16:38
Câte haine poți pune, de fapt, în mașina de spălat fără să o strici
29 aug 2025, 22:55
Cât timp poți păstra carnea de porc la congelator fără să-ți riști sănătatea
28 aug 2025, 22:46
Cum să îți păstrezi plantele de apartament sănătoase. Cele mai frecvente boli și soluțiile recomandate
28 aug 2025, 19:59
Camera de hotel, un focar de bacterii? Ce spun experții și cum te poți feri
22 aug 2025, 12:11
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
De ce vinul de smochine poate fi alternativa perfectă la vinul clasic. Cum să-l prepari
20 aug 2025, 15:56
Cum să recunoști semnele că plantele tale nu primesc destulă apă
20 aug 2025, 12:41
Cât de des trebuie să-i faci baie pisicii tale. Recomandările medicilor veterinari
19 aug 2025, 15:45
Cum să scapi de grăsimea abdominală fără să te înfometezi
13 aug 2025, 04:26
7 metode ingenioase prin care iarba tăiată poate face minuni în grădină
12 aug 2025, 20:01
Cum să scoți o cheie blocată dintr-o ușă fără să o rupi
10 aug 2025, 21:36
Câte ore de somn îți trebuie cu adevărat, în funcție de vârstă
09 aug 2025, 13:41
Scapă de buruieni fără chimicale: 10 metode naturale care chiar funcționează
08 aug 2025, 13:59
Pasta de dinți, arma secretă din casă. Trucuri ingenioase pe care nu le știai
07 aug 2025, 15:32
Recoltă bogată fără chimicale: Îngrășământul natural pentru pomi fructiferi pe care îl poți face acasă
05 aug 2025, 13:48
Zațul de cafea: Comoara ascunsă din bucătărie care îți poate salva grădina
04 aug 2025, 15:32
Ce faci cu pământul vechi din ghivece? Transformă-l în aur pentru plantele tale
01 aug 2025, 19:37
Provizii pe viață: Ce alimente rezistă pentru totdeauna și cum să le depozitezi
01 aug 2025, 04:21
Urechi înfundate? Iată cele mai eficiente metode pentru a scăpa de problemă
31 iul 2025, 21:08
Adio, mătreață! Trucuri naturale care îți salvează părul rapid și eficient
30 iul 2025, 22:40
Ai vin, dar nu ai tirbușon? Metode testate care chiar funcționează
30 iul 2025, 18:57
Vrei să nu mai schimbi laptopul la fiecare 2 ani? Iată secretul longevității
29 iul 2025, 19:56
Cum să dezgheți carnea în 15 minute fără microunde. Trucuri rapide din bucătărie
29 iul 2025, 03:19
De ce sare siguranța de la contor și ce pași trebuie să urmezi pentru a remedia problema
28 iul 2025, 18:59
Cum alegi caloriferul ideal ca să plătești mai puțin la întreținere
25 iul 2025, 15:22
Aur autentic sau doar poleială? Cum verifici corect o bijuterie
25 iul 2025, 09:56
Vița de vie de la A la Z: Cum o plantezi corect pentru o recoltă bogată
24 iul 2025, 15:35
Metode eficiente pentru uscarea ardeilor iuți acasă
23 iul 2025, 12:31
Câinele tău sapă gropi în curte? Află ce încearcă să-ți spună și cum îl poți opri
22 iul 2025, 12:58
Cum poți transforma resturile din bucătărie în super-hrană pentru plantele din casă
21 iul 2025, 06:34
Secretul unei recolte bogate de roșii. Câtă lumină solară este necesară cu adevărat
19 iul 2025, 10:36
Cum te ajută cojile de lămâie în bucătărie, fără să le pui în farfurie
19 iul 2025, 03:14
Când și cum să muți pomii fructiferi pentru o recoltă bogată
18 iul 2025, 22:43
10 obiceiuri de evitat pentru un somn profund și odihnitor
16 iul 2025, 22:53
Ce băuturi să eviți vara. Două alegeri populare care îți pot pune sănătatea în pericol
15 iul 2025, 19:03
De ce apar furnicile în casă și cum le poți alunga definitiv
14 iul 2025, 23:24
3 plante care îți răcoresc casa. Uită de aerul condiționat
12 iul 2025, 09:01
Probleme cu aerul condiționat în mașină? Iată ce trebuie să verifici urgent
11 iul 2025, 10:04
Ce transformări apar în corpul tău dacă mănânci roșii zilnic
09 iul 2025, 13:30
Îngrijirea pernelor din pene. Cum să le speli și să le menții ca noi
09 iul 2025, 10:58
Cum să uzi și să îngrijești corect plantele în timpul caniculei
08 iul 2025, 15:18
Cum îți dai seama că aparatul de aer condiționat are mucegai și ce trebuie să faci pentru a preveni problemele
07 iul 2025, 13:56
5 trucuri simple pentru a scăpa de mirosurile neplăcute din bucătărie
06 iul 2025, 21:29
Săpunul de casă, exact ca în copilărie. Cum îl poți face și tu
05 iul 2025, 02:35
De ce zahărul poate fi cel mai bun aliat împotriva buruienilor
04 iul 2025, 22:16
Cum să-ți speli pisica fără chimicale. Rețete simple de șampon natural
04 iul 2025, 19:43
Ai crezut că știi să faci grătar? Iată 9 greșeli pe care le faci fără să-ți dai seama
02 iul 2025, 23:25
Semnele evidente că plantele tale de apartament suferă de stres
02 iul 2025, 05:14
Obosit mereu? Iată cum te poți revigora folosind doar soluții naturale
29 iun 2025, 14:01
Secretul unei canapele impecabile. Cum cureți rapid și eficient materialul textil
28 iun 2025, 13:02
Cele mai noi știri
acum 29 de minute
Ce se întâmplă cu banii Rusiei înghețați de Europa? Toate opțiunile sunt pe masă
acum 45 de minute
Cum să obții mai mulți bani pentru mașina ta atunci când vrei să o vinzi
acum 1 ora 3 minute
Fierbe Mediterana: Cupola de căldură de la sud influențează și România
acum 1 ora 55 minute
Cel puțin trei morți și 94 de răniți, după deraierea unui tren în Egipt
acum 2 ore 36 minute
Zelenski, prima reacție după asasinarea fostului preşedinte al parlamentului ucrainean
acum 2 ore 47 minute
Mihai Trăistariu vrea să fie ispită la Insula Iubirii în 2026. „Sunt multe fete care mă abordează, nu mai pot scăpa de ele”
acum 3 ore 7 minute
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
acum 3 ore 15 minute
Alin Burcea, ANAT: Celula de criză a ”marelui” ministru deștept Miruță, care repatriază turiștii Cocktail Holidays, o minciună
Cele mai citite știri
pe 29 August 2025
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
pe 29 August 2025
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
acum 12 ore 50 minute
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
pe 29 August 2025
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
pe 29 August 2025
Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel