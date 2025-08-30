Cum să obții mai mulți bani pentru mașina ta atunci când vrei să o vinzi

Vânzarea unei mașini poate fi un proces stresant, mai ales dacă vrei să obții un preț corect pentru automobilul tău. Mulți proprietari nu realizează că modul în care pregătesc mașina poate influența semnificativ suma pe care o vor primi. Există însă câteva strategii simple și eficiente care pot transforma un vehicul obișnuit într-o ofertă atractivă pentru potențialii cumpărători.

Primul pas esențial este să te asiguri că mașina are un istoric de service complet și documentat. Reviziile făcute la timp, schimburile de piese și orice reparație efectuată trebuie să fie prezentate viitorului proprietar. Aceste detalii nu doar că inspiră încredere, dar demonstrează că automobilul a fost întreținut corespunzător, ceea ce poate crește considerabil valoarea percepută.

Un alt aspect care nu trebuie neglijat este starea roților și a anvelopelor. Jantele zgâriate sau ruginite pot da impresia de neglijență, iar anvelopele tocite reduc atractivitatea generală a mașinii. Recondiționarea jantelor și montarea unor anvelope noi pot fi investiții mici, dar cu impact mare asupra prețului final.

Detaliile mici contează și ele. Fie că este vorba despre ștergătoare uzate, capace de plastic deteriorate sau alte componente interioare și exterioare, înlocuirea acestora poate face ca mașina să arate „ca nouă”. La fel de important este parbrizul: un parbriz crăpat sau ciobit poate descuraja rapid un cumpărător, iar pentru ITP va fi obligatoriu să fie schimbat.

Pentru a crește atractivitatea mașinii, asigură-te că toate verificările tehnice și asigurarea RCA sunt la zi. Nimeni nu va fi interesat de un test drive dacă automobilul nu poate circula legal. În plus, orice zgârieturi sau mici îndoituri trebuie reparate, deoarece acestea devin puncte de negociere pentru cumpărător și pot reduce semnificativ suma obținută.

Mecanica automobilului trebuie să fie impecabilă. Nicio eroare pe bord, niciun sunet neobișnuit și funcționarea fără cusur sunt aspecte pe care cumpărătorii le urmăresc atent. De asemenea, folia auto pe geamurile din spate sau pe lunetă nu doar că oferă un aspect mai elegant, dar protejează și interiorul mașinii de razele soarelui, crescând astfel valoarea percepută. Este important ca foliile să fie omologate pentru a nu crea probleme legale.

Curățenia mașinii este un alt element decisiv. O spălare rapidă și o igienizare a interiorului pot face diferența între un preț mediu și unul peste medie. Un automobil strălucitor și mirosind a curat transmite ideea de grijă și întreținere, iar cumpărătorul va fi mai dispus să ofere o sumă mai mare.

În final, organizarea dosarului mașinii poate face o impresie puternică. Facturile de achiziție, istoricul service-urilor și documentele originale trebuie păstrate și prezentate. Roata de rezervă, cricul și alte accesorii aparent minore pot contribui la percepția unui vehicul complet și bine întreținut.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News