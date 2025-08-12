Data actualizării: | Data publicării:

7 metode ingenioase prin care iarba tăiată poate face minuni în grădină

Autor: Ema Apostu
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Deși mulți dintre noi obișnuim să aruncăm iarba tăiată imediat după ce cosim gazonul, această practică irosește o resursă naturală cu potențial uriaș. Resturile verzi pot fi folosite în numeroase moduri care nu doar că sprijină sănătatea grădinii, ci și reduc cheltuielile legate de fertilizanți sau întreținerea plantelor. Specialiștii în domeniu ne arată cum transformarea simplă a ierbii tăiate într-un aliat al grădinarului poate aduce beneficii neașteptate, de la fertilizarea naturală a solului până la hrănirea animalelor din gospodărie.

Una dintre cele mai simple și eficiente metode este să lași iarba tăiată direct pe gazon. Resturile, pe măsură ce se descompun, furnizează aproximativ un sfert din nutrienții necesari pentru creșterea sănătoasă a ierbii.

Dacă preferi să nu lași iarba pe peluză, o alternativă la fel de benefică este includerea ei în compost. Resturile verzi adaugă azot, un element esențial pentru procesul de descompunere, și ajută la menținerea unei temperaturi optime în grămada de compost. Experții recomandă însă să nu exagerezi cu cantitatea de iarba proaspătă, ci să o combini cu materiale uscate pentru a menține un echilibru ideal în compost.

Iarba tăiată se dovedește utilă și ca mulci pentru plantele din grădină. Aplicată ca un strat protector deasupra solului, aceasta ajută la menținerea umidității, reduce evaporarea apei și previne apariția buruienilor. Pe măsură ce se descompune, iarba adaugă nutrienți importanți în sol, stimulând astfel creșterea plantelor. Mai mult, aroma ce se degajă din iarba descompusă poate ține la distanță unele insecte dăunătoare, contribuind la protejarea culturilor fără utilizarea pesticidelor.

Pentru grădinarii care doresc o soluție naturală și concentrată, iarba tăiată poate fi folosită pentru a prepara un îngrășământ lichid. Resturile se introduc într-un recipient cu apă, se acoperă și se lasă la fermentat într-un loc ferit de soare și căldură excesivă. Amestecând zilnic, după aproximativ două săptămâni se obține un lichid bogat în nutrienți, care, diluat corect, poate fi utilizat pentru udarea plantelor.

Compoziția ierbii tăiate este remarcabilă, conținând vitaminele A, B, D, acid folic, precum și minerale esențiale precum magneziul, cuprul, manganul sau zincul. Nutrienții devin disponibili gradual, pe măsură ce iarba se descompune, astfel că iarba tânără, scurtă, este cea mai bogată în substanțe hrănitoare.

Resturile de iarbă pot avea și alte întrebuințări practice în gospodărie. Pentru posesorii de animale mici, precum porcușori de Guineea, iepuri sau hamsteri, iarba tăiată poate servi drept un strat confortabil, un fel de „covoraș” natural, însă trebuie avut grijă la cantitățile oferite, deoarece zaharurile din iarba proaspătă pot fi dăunătoare în exces pentru aceste animale sensibile.

În ghivecele cu flori, iarba tăiată aplicată ca mulci ajută la menținerea umidității solului și îmbunătățește aportul de nutrienți, favorizând o dezvoltare sănătoasă a plantelor. Această metodă simplă poate înlocui cu succes produsele comerciale, fiind o soluție ecologică și economică.

Pentru cei care cresc animale mari, cum ar fi oile, iarba tăiată poate fi folosită imediat pentru hrănire. Totuși, este important să fie dată proaspătă, deoarece începe să fermenteze după doar câteva ore, devenind neutilizabilă. Astfel, iarba tăiată trebuie oferită cât mai curând după cosire pentru a menține valoarea nutritivă și a evita pierderile.

