Cum să-ți cureți grătarul ars fără chimicale scumpe. Trucuri testate

Puține lucruri se compară cu aroma unei fripturi pregătite pe jar, însă bucuria unui grătar reușit se poate transforma rapid într-o bătaie de cap atunci când vine momentul curățării. Resturile de carne, depunerile de grăsime și urmele de arsuri nu doar că afectează aspectul grătarului, dar pot influența și gustul preparatelor viitoare.

Specialiștii recomandă ca grătarul să fie curățat măcar o dată pe lună, mai ales dacă este folosit frecvent, pentru a preveni acumularea stratului gros de murdărie. Vestea bună este că nu ai nevoie de produse scumpe sau soluții chimice agresive pentru a reda aspectul impecabil al suprafeței metalice.

O metodă clasică, dar extrem de eficientă, presupune utilizarea bicarbonatului de sodiu amestecat cu detergent lichid de vase. Se obține astfel o pastă cu putere mare de degresare, care se aplică direct pe grătar cu ajutorul unei bile din folie de aluminiu. Folia, datorită texturii sale, se mulează perfect pe suprafața grilajului și permite o curățare temeinică fără efort exagerat. Ideal este ca această operațiune să fie făcută deasupra unei chiuvete sau pe ziare, pentru a evita murdărirea spațiului de lucru. Zonele mai dificile pot fi curățate suplimentar cu partea abrazivă a unui burete de vase.

O altă soluție la îndemâna oricui este o combinație simplă de apă și oțet, în părți egale. Pulverizată pe suprafața încinsă anterior, soluția se lasă să acționeze cel puțin 30 de minute, timp în care acidul acetic începe să dizolve depunerile de grăsime. Pentru un efect mai intens, se poate adăuga sare și grătarul poate fi lăsat în această compoziție peste noapte. Rezultatul va fi vizibil a doua zi, când resturile vor putea fi îndepărtate cu ușurință.

Există însă și metode mai neconvenționale, dar surprinzător de eficiente. Spre exemplu, jumătățile de ceapă trecute peste suprafața grătarului încins acționează ca un degresant natural. În plus, sucul eliberat de legumă conferă și un miros plăcut metalului încins. La fel de neașteptat este și ketchup-ul, care, datorită acidității sale, poate ajuta la desprinderea stratului de grăsime. Aplicat pentru câteva minute și apoi frecat cu un burete abraziv, sosul roșu devine un aliat neașteptat în curățarea suprafețelor arse.

Citește și: Cum deosebești mierea naturală de cea contrafăcută și ce alte alimente ascund surprize 

