Data publicării:

Cum deosebești mierea naturală de cea contrafăcută și ce alte alimente ascund surprize

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels (Adonyi Gábor)
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels (Adonyi Gábor)

Într-o piață alimentară tot mai competitivă, tentația unora de a obține profit rapid prin contrafacerea produselor este tot mai mare. Din păcate, consumatorii ajung adesea să pună pe masă alimente care, deși par autentice, sunt departe de a fi ceea ce ar trebui. Dincolo de gustul alterat, pericolul cel mai mare îl reprezintă impactul asupra sănătății. Specialiștii atrag atenția că oricine poate verifica, prin câteva metode simple, dacă hrana cumpărată este cu adevărat naturală sau dacă a fost “îmbogățită” cu substanțe care nu ar trebui să se regăsească în farfurie.

Unul dintre cele mai falsificate produse este mierea. La raft, aspectul și mirosul pot induce în eroare, dar acasă se poate face un test banal, cu ajutorul unui șervet din bumbac. Dacă o picătură de miere pusă pe material lasă o pată după clătire, înseamnă că produsul nu este autentic. Mierea naturală, în schimb, nu pătează și are o consistență uniformă.

Laptele, un aliment nelipsit din dieta multor familii, nu este nici el ferit de practici discutabile. Pentru a masca lipsa de grăsime sau alterarea, unii producători adaugă substanțe menite să îi îmbunătățească gustul. Testul clasic se face cu ajutorul spirtului: câteva linguri de lapte amestecate cu câteva picături ar trebui să se coaguleze imediat. Dacă reacția nu are loc, e clar că produsul a fost modificat.

Nici untul, un simbol al micului dejun tradițional, nu scapă suspiciunilor. Pentru a afla dacă este natural sau dacă a fost “ajustat” cu grăsimi vegetale similare celor din margarină, tot ce trebuie să faci este să îl pui într-un pahar cu apă fierbinte. Untul autentic se va topi rapid, lăsând la suprafață o peliculă cremoasă, pe când cel contrafăcut rămâne parțial solid.

Brânza reprezintă un alt exemplu elocvent de produs expus falsificării. Atunci când este obținută cu adaosuri precum uleiul de palmier, textura și comportamentul la gătit trădează lipsa de autenticitate. O felie pusă la prăjit ar trebui să își păstreze forma, dar dacă se topește complet, e un semn clar că nu ai cumpărat brânză naturală. Și brânza cottage poate ascunde surprize, mai ales atunci când este “umflată” cu amidon. Un test simplu constă în adăugarea câtorva picături de iod peste o linguriță de brânză: dacă aceasta capătă nuanțe albastre, contrafacerea este confirmată.

Nici vinul nu este ferit de suspiciuni. Mulți consumatori cred că prețul sau eticheta sunt garanții ale calității, însă adevărul este că un test simplu poate spune mai multe decât orice strategie de marketing. Dacă peste o lingură cu praf de copt se toarnă câteva picături de vin, reacția chimică devine un indicator esențial: praful de copt care rămâne alb trădează un produs falsificat, în timp ce o nuanță albastră confirmă calitatea.

