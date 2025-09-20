Ce ai voie să iei cu tine în avion și ce rămâne la sol

Mulți pasageri se trezesc în situații neplăcute în aeroport doar pentru că nu au fost atenți la ceea ce pun în bagajul de mână. Pentru a evita surprizele, este important să știi exact ce obiecte poți lua cu tine în cabină și care sunt cele care rămân strict interzise.

Bagajul de mână este acea geantă, poșetă, rucsac sau troller de dimensiuni reduse pe care îl poți ține fie sub scaunul din față, fie în compartimentul de deasupra. Dimensiunile acceptate diferă de la o companie aeriană la alta, iar în special liniile low-cost impun restricții severe. În unele cazuri, dacă bagajul depășește limitele impuse sau dacă alegi un troller în loc de rucsac, poți fi nevoit să plătești o taxă consistentă chiar înainte de îmbarcare.

În ceea ce privește obiectele permise, pasagerii pot transporta fără probleme electronice precum laptopuri, tablete, telefoane mobile sau aparate foto. Totuși, accesoriile acestora trebuie să fie sigure și să nu aibă muchii tăioase. În cabină sunt acceptate și obiecte de îngrijire personală precum placa de păr, uscătorul sau ondulatorul, fără restricții.

O atenție deosebită trebuie acordată lichidelor. Fie că vorbim despre parfumuri, creme, geluri sau pastă de dinți, toate trebuie să fie depozitate în recipiente de maximum 100 ml și așezate într-o pungă transparentă, resigilabilă. Produsele care depășesc această limită pot fi transportate doar în bagajul de cală. Există însă o excepție: lichidele cumpărate din magazinele duty-free din aeroport, cu condiția să rămână sigilate și însoțite de bon fiscal și ambalaj de securitate.

Pentru cei care călătoresc cu bebeluși, regulile sunt mai permisive. Părinții au voie să ia la bord scutece, jucării mici, haine de schimb, suzete și chiar alimente sau băuturi pentru copii. De asemenea, un cărucior pliabil este permis, însă acesta trebuie predat personalului aeroportului la urcarea în aeronavă.

În ceea ce privește produsele din tutun, pasagerii pot transporta țigări, dar cantitatea maximă permisă este de două cartușe. La fel, medicamentele sunt acceptate în cabină, însă dacă acestea necesită rețetă, este recomandat să ai documentele medicale la îndemână.

Pe de altă parte, lista obiectelor interzise este una strictă și bine definită. La bord nu au ce căuta armele de orice tip, muniția, obiectele ascuțite precum bricege, cuțite sau foarfece, dar nici uneltele care ar putea fi folosite ca arme, cum ar fi șurubelnițele sau andrelele. Substanțele explozive, inflamabile sau toxice sunt de asemenea complet interzise, la fel ca spray-urile cu piper, gazele sub presiune ori materialele radioactive.