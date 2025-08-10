Data actualizării: | Data publicării:

Cum să scoți o cheie blocată dintr-o ușă fără să o rupi

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Blocarea cheii în butucul unei uși metalice este o situație care poate apărea oricând, iar disconfortul este cu atât mai mare cu cât problema apare exact atunci când te grăbești. Înainte de a intra în panică, este util să cunoști posibilele cauze ale acestei neplăceri, dar și metodele sigure prin care poți încerca să remediezi situația. În plus, există momente în care intervenția unui specialist devine inevitabilă.

Una dintre cele mai frecvente cauze este uzura cheii. În timp, metalul se poate deforma, ceea ce îngreunează introducerea și rotirea acesteia în butuc. Alteori, problema vine chiar din mecanism: butucul poate fi defect, blocat de impurități sau montat incorect. De asemenea, deformarea ușii sau apariția unor defecțiuni interne în sistemul de închidere pot duce la blocarea cheii. Aceste componente interne nu sunt vizibile, motiv pentru care identificarea exactă a problemei necesită, de multe ori, expertiza unui lăcătuș.

Există și semnale de avertizare care nu ar trebui ignorate. Dacă cheia intră greu în yală, dacă apar zgomote neobișnuite atunci când o rotești sau dacă simți rezistență în timpul închiderii ori deschiderii ușii, este foarte posibil ca mecanismul să fie pe punctul de a ceda. În aceste cazuri, o verificare preventivă poate evita o blocare completă.

Pentru prevenirea unor astfel de situații, întreținerea periodică este esențială. Aplicarea unui lubrifiant special pentru mecanisme asigură funcționarea fluentă a componentelor interne și reduce riscul de blocare. Dacă nu ai la îndemână un produs profesional, pot fi folosite și alternative precum uleiul de mașină sau chiar uleiul alimentar, însă acestea sunt soluții temporare.

În momentul în care cheia s-a blocat deja, regula de bază este să nu forțezi mecanismul. O acțiune bruscă poate rupe cheia și poate deteriora definitiv butucul. Prima încercare ar trebui să fie aplicarea unui lubrifiant în jurul cheii și în interiorul butucului, lăsându-l să acționeze câteva minute înainte de a mișca ușor cheia. Dacă acest pas nu dă rezultate, se poate recurge la prinderea atentă a cheii cu un clește, trăgând cu mișcări fine pentru a o elibera.

O altă metodă folosită de unii este încălzirea ușoară a cheii pentru a provoca dilatarea metalului. Acest lucru se poate face cu o brichetă, însă cu mare atenție pentru a evita accidentele.

În situațiile în care toate aceste soluții eșuează, apelarea la un specialist este cea mai sigură opțiune. Un lăcătuș nu doar că poate debloca rapid ușa, dar poate înlocui și un butuc defect, prevenind astfel repetarea incidentului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cum să scoți o cheie blocată dintr-o ușă fără să o rupi
10 aug 2025, 21:36
Câte ore de somn îți trebuie cu adevărat, în funcție de vârstă
09 aug 2025, 13:41
Scapă de buruieni fără chimicale: 10 metode naturale care chiar funcționează
08 aug 2025, 13:59
Pasta de dinți, arma secretă din casă. Trucuri ingenioase pe care nu le știai
07 aug 2025, 15:32
Recoltă bogată fără chimicale: Îngrășământul natural pentru pomi fructiferi pe care îl poți face acasă
05 aug 2025, 13:48
Zațul de cafea: Comoara ascunsă din bucătărie care îți poate salva grădina
04 aug 2025, 15:32
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Ce faci cu pământul vechi din ghivece? Transformă-l în aur pentru plantele tale
01 aug 2025, 19:37
Provizii pe viață: Ce alimente rezistă pentru totdeauna și cum să le depozitezi
01 aug 2025, 04:21
Urechi înfundate? Iată cele mai eficiente metode pentru a scăpa de problemă
31 iul 2025, 21:08
Adio, mătreață! Trucuri naturale care îți salvează părul rapid și eficient
30 iul 2025, 22:40
Ai vin, dar nu ai tirbușon? Metode testate care chiar funcționează
30 iul 2025, 18:57
Vrei să nu mai schimbi laptopul la fiecare 2 ani? Iată secretul longevității
29 iul 2025, 19:56
Cum să dezgheți carnea în 15 minute fără microunde. Trucuri rapide din bucătărie
29 iul 2025, 03:19
De ce sare siguranța de la contor și ce pași trebuie să urmezi pentru a remedia problema
28 iul 2025, 18:59
Cum alegi caloriferul ideal ca să plătești mai puțin la întreținere
25 iul 2025, 15:22
Aur autentic sau doar poleială? Cum verifici corect o bijuterie
25 iul 2025, 09:56
Vița de vie de la A la Z: Cum o plantezi corect pentru o recoltă bogată
24 iul 2025, 15:35
Metode eficiente pentru uscarea ardeilor iuți acasă
23 iul 2025, 12:31
Câinele tău sapă gropi în curte? Află ce încearcă să-ți spună și cum îl poți opri
22 iul 2025, 12:58
Cum poți transforma resturile din bucătărie în super-hrană pentru plantele din casă
21 iul 2025, 06:34
Secretul unei recolte bogate de roșii. Câtă lumină solară este necesară cu adevărat
19 iul 2025, 10:36
Cum te ajută cojile de lămâie în bucătărie, fără să le pui în farfurie
19 iul 2025, 03:14
Când și cum să muți pomii fructiferi pentru o recoltă bogată
18 iul 2025, 22:43
10 obiceiuri de evitat pentru un somn profund și odihnitor
16 iul 2025, 22:53
Ce băuturi să eviți vara. Două alegeri populare care îți pot pune sănătatea în pericol
15 iul 2025, 19:03
De ce apar furnicile în casă și cum le poți alunga definitiv
14 iul 2025, 23:24
3 plante care îți răcoresc casa. Uită de aerul condiționat
12 iul 2025, 09:01
Probleme cu aerul condiționat în mașină? Iată ce trebuie să verifici urgent
11 iul 2025, 10:04
Ce transformări apar în corpul tău dacă mănânci roșii zilnic
09 iul 2025, 13:30
Îngrijirea pernelor din pene. Cum să le speli și să le menții ca noi
09 iul 2025, 10:58
Cum să uzi și să îngrijești corect plantele în timpul caniculei
08 iul 2025, 15:18
Cum îți dai seama că aparatul de aer condiționat are mucegai și ce trebuie să faci pentru a preveni problemele
07 iul 2025, 13:56
5 trucuri simple pentru a scăpa de mirosurile neplăcute din bucătărie
06 iul 2025, 21:29
Săpunul de casă, exact ca în copilărie. Cum îl poți face și tu
05 iul 2025, 02:35
De ce zahărul poate fi cel mai bun aliat împotriva buruienilor
04 iul 2025, 22:16
Cum să-ți speli pisica fără chimicale. Rețete simple de șampon natural
04 iul 2025, 19:43
Ai crezut că știi să faci grătar? Iată 9 greșeli pe care le faci fără să-ți dai seama
02 iul 2025, 23:25
Semnele evidente că plantele tale de apartament suferă de stres
02 iul 2025, 05:14
Obosit mereu? Iată cum te poți revigora folosind doar soluții naturale
29 iun 2025, 14:01
Secretul unei canapele impecabile. Cum cureți rapid și eficient materialul textil
28 iun 2025, 13:02
Cât timp și la ce temperatură se gătește carnea de vită pentru a fi fragedă
28 iun 2025, 09:36
Cât de des ar trebui să mănânce o pisică
26 iun 2025, 15:21
Ce obiecte poți lua în bagajul de mână când zbori cu avionul
26 iun 2025, 13:46
De ce miroase urât gura dimineața și ce poți face ca să scapi de problemă
25 iun 2025, 09:52
Cum îți poți răcori casa pe caniculă, fără aer condiționat sau ventilator
24 iun 2025, 12:39
Cum scapi de melcii din grădină fără chimicale. Trucul simplu cu cafea
24 iun 2025, 09:56
Cum și cât de des trebuie udate căpșunile pentru o recoltă bogată și sănătoasă
23 iun 2025, 11:51
3 lucruri pe care să NU le ai în dormitor
22 iun 2025, 17:02
3 plante pe care să nu le ai niciodată în casă, chiar dacă sunt frumoase!
21 iun 2025, 12:55
Ghid de vară: cum îți alegi aparatul de aer condiționat în funcție de spațiu și de stilul de viață
18 iun 2025, 13:42
10 trucuri care te ajută să răcorești mașina în lipsa aerului condiționat
08 iun 2025, 11:58
Cele mai noi știri
acum 23 de minute
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
acum 25 de minute
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului
acum 44 de minute
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit
acum 1 ora 0 minute
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
acum 1 ora 13 minute
Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia
acum 1 ora 58 minute
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română
acum 2 ore 0 minute
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
acum 2 ore 4 minute
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
pe 10 August 2025
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
pe 10 August 2025
Cum a ajuns Ceaușescu să fie regretat de copiii de bani gata care beau șampanie cu roaba în cluburi. Cioroianu: Mergem în direcția sinuciderii
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel