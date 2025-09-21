€ 5.0719
Data actualizării: 09:42 21 Sep 2025 | Data publicării: 09:42 21 Sep 2025

De ce nu ar trebui să porți hainele noi fără să le speli înainte

Autor: Ema Apostu
de-ce-este-recomandat-sa-iti-iei-haine-de-la-second-hand_62734500 De ce este recomandat să îți iei haine de la second hand / Foto: Pixabay
 

Cine nu a simțit bucuria de a îmbrăca imediat o haină nouă, scoasă direct din pungă sau de pe umeraș?

Totuși, dermatologii și specialiștii în igienă atrag atenția asupra unui detaliu adesea trecut cu vederea: hainele proaspăt cumpărate trebuie spălate înainte de prima purtare. În spatele aspectului impecabil se pot ascunde chimicale, praf, bacterii și chiar urme de agenți patogeni.

Un prim motiv ține de substanțele folosite în procesul de fabricație. Pentru a rezista transportului și depozitării, multe articole vestimentare sunt tratate cu soluții speciale, inclusiv formaldehidă sau compuși care împiedică formarea petelor. Acestea pot irita pielea, mai ales în zonele sensibile, cum sunt subrațul, talia sau spatele, unde materialul vine în contact direct cu corpul și frecarea este constantă. Chiar și hainele din fibre naturale, precum bumbacul organic, pot conține reziduuri chimice, uneori chiar în concentrații mai mari decât bumbacul obișnuit.

Un alt risc vine din procesul de comercializare. În magazine, hainele sunt probate de mai multe persoane înainte de a ajunge la cumpărătorul final. Acest contact repetat poate transfera pe material bacterii, ciuperci sau virusuri. Nici vitrinele nu sunt o garanție, pentru că articolele expuse acumulează praf și microparticule din aer. Nici cumpărăturile online nu exclud complet aceste pericole. Deși există șanse ca produsul să nu fi fost probat, politica de retur face ca multe articole să circule între mai mulți clienți înainte să fie păstrate definitiv.

Spălarea hainelor noi elimină nu doar substanțele chimice, ci și eventualele microorganisme. Cercetările arată că, în unele cazuri, pe articolele textile pot fi identificate urme de mucegai, particule organice și chiar excremente. Toate acestea reprezintă un pericol real pentru sănătatea pielii. Mai ales în cazul copiilor sau al persoanelor cu pielea sensibilă, riscul de iritații și dermatite crește considerabil.

Pe lângă aspectul igienic, prima spălare are și un rol practic. Materialele, în special cele colorate intens, pot elibera pigment la contactul cu apa. Pentru a evita accidentele, specialiștii recomandă ca hainele noi să fie spălate separat sau împreună cu articole de culori similare. Astfel, previi decolorarea și păstrarea aspectului original al țesăturilor.

haine
spalat
