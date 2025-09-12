Cum să cureți cuptorul electric ușor și sigur, fără produse chimice

Curățenia în bucătărie poate fi uneori o provocare, mai ales când vine vorba de cuptorul electric. Mulți dintre noi au evitat funcțiile automate de curățare, fie din lipsă de timp, fie din teama că acestea pot fi complicate sau costisitoare. Însă, există metode complet naturale care îți permit să ai un cuptor impecabil fără a folosi substanțe chimice agresive.

Este important de reținut că majoritatea cuptoarelor electrice moderne vin cu panouri interioare placate cu email catalitic, un material delicat care nu suportă contactul cu detergenți chimici puternici, ce pot provoca coroziune. Curățarea acestuia necesită atenție, dar rezultatul merită fiecare minut investit.

Funcțiile automate de curățare ale cuptoarelor electrice se împart în două categorii: catalitică și pirolitică. Ambele metode folosesc căldura pentru a elimina reziduurile alimentare, însă modul în care acționează diferă. Curățarea catalitică are loc în timpul gătitului, iar după folosire, interiorul cuptorului se șterge ușor cu o cârpă umedă. Curățarea pirolitică, în schimb, presupune încălzirea cuptorului gol la temperaturi foarte ridicate, de până la 480 de grade Celsius, timp de aproximativ două ore, transformând grăsimea și resturile în cenușă fină, ușor de îndepărtat ulterior.

Pentru cei care preferă metodele naturale, procesul începe prin golirea completă a cuptorului, scoțând rafturile și tăvile. Următorul pas este prepararea unei paste din bicarbonat de sodiu și câteva linguri de apă. Această pastă se întinde uniform pe pereții interiori ai cuptorului, evitând zonele de unde iese căldura. Este recomandat să folosești mănuși de cauciuc pentru a preveni murdărirea mâinilor. În contact cu resturile de grăsime, pasta va căpăta o nuanță maronie, dar acest lucru este complet normal.

După aplicare, se lasă să acționeze timp de cel puțin 12 ore, ideal peste noapte, pentru ca bicarbonatul de sodiu să descompună eficient murdăria. În paralel, rafturile pot fi curățate într-un lighean sau chiar în cadă, acoperite cu apă fierbinte și o jumătate de cană de detergent de vase, lăsându-le să stea câteva ore sau peste noapte. La final, se clătesc bine și vor străluci ca noi.

A doua zi, pasta întărită din cuptor se îndepărtează cu o cârpă umedă, fără a forța. Pentru a elimina complet reziduurile, se poate pulveriza o cantitate mică de oțet peste resturile de bicarbonat, generând o spumă ce facilitează curățarea. Operațiunea se repetă până când interiorul cuptorului devine curat, iar ultimele urme se șterg cu o cârpă umedă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News