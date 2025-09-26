€ 5.0772
Data publicării: 11:14 26 Sep 2025

Cum cureți corect ustensilele din lemn. Trucul simplu pe care puțini îl știu
Autor: Giorgi Ichim

ustensile de lemn Foto: Freepik @pressfoto
 

Le folosești zilnic în bucătărie, dar dacă nu le cureți corect, pot deveni un pericol pentru sănătatea ta. Nu detergent, nu mașina de spălat vase! Trucul simplu pe care trebuie să-l știi.

Lingurile, tocătoarele și spatulele din lemn sunt indispensabile în orice bucătărie. Sunt naturale, rezistente și practice, dar ascund și o problemă: dacă nu sunt curățate corect, pot reține bacterii și mirosuri neplăcute.

Mulți le spală ca pe orice alt vas, însă lemnul este un material poros, iar umezeala și resturile alimentare pot rămâne blocate în interior. În timp, ustensilele nu doar că își pierd aspectul, dar pot deveni chiar periculoase pentru sănătate.

Specialiștii avertizează că una dintre cele mai mari greșeli este folosirea mașinii de spălat vase, care deformează lemnul și îl face să crape. Totuși, există o metodă simplă, naturală și foarte eficientă, pe care o poți aplica acasă fără detergenți agresivi.

Această soluție elimină petele, mirosurile și bacteriile, lăsând lemnul curat și ca nou. În plus, este prietenoasă cu mediul și blândă cu materialul, ceea ce prelungește viața ustensilelor de bucătărie.

Greșeala pe care o fac toți când spală ustensilele din lemn și care le distruge mai repede decât crezi. Descoperă pe DC Medical care este trucul rapid și natural pentru curățarea ustensilelor din lemn din bucătărie.

x close