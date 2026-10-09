MApN atrage atenția asupra unei noi dezinformări: Nu se fac niciun fel de încorporări în Armata României

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Din articol Serviciul militar obligatoriu pe timp de pace a fost suspendat în România

MApN avertizează asupra unei noi dezinformări care circulă online, referitoare la o presupusă înștiințare de încorporare de urgență.

Ministerul Apărării Naționale a transmis, vineri, că pe aplicațiile de mesagerie este distribuită o nouă informație falsă despre o presupusă înștiințare de încorporare de urgență trimisă unui tânăr.

„NU se fac niciun fel de încorporări în Armata României!

O nouă dezinformare circulă prin aplicații de mesagerie, referitoare la emiterea unei presupuse înștiințări de încorporare de urgență adresate unui tânăr.

Documentul este fals! Acesta imită o „Înștiințare privind încorporarea”, care ar fi fost emisă de Centrul Militar Județean Ilfov, prin care un tânăr ar fi chemat, la data de 20 octombrie 2026, pentru efectuarea formalităților de încorporare în Armata României.

Documentul nu are temei legal și nu reflectă o situație reală”, au transmis reprezentanții MApN pe pagina de Facebook.

Serviciul militar obligatoriu pe timp de pace a fost suspendat în România

Potrivit MApN, dezinformarea apare în contextul desfășurării exercițiului MOBEX B-IF-26, în București și Ilfov. Reprezentanții ministerului au reamintit că serviciul militar obligatoriu pe timp de pace a fost suspendat în România începând cu 1 ianuarie 2007.

„Dezinformarea apare în contextul în care MApN a comunicat recent privind organizarea exercițiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX B-IF-26, în municipiul București și județul Ilfov, aflat în prezent în curs de desfășurare.

Reamintim că executarea serviciului obligatoriu în calitate de militar în termen și militar cu termen redus a fost suspendată pe timp de pace în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007, așa cum prevede Legea 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat.

Mai multe informații privind această încercare de manipulare și alte cazuri similare găsiți pe platforma InfoRadar MApN. Link în primul comentariu.

Verificați informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui”, a transmis MApN.