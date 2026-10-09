Informațiile pe care doar astrologul Daniela Simulescu le știe despre Cătălina Poiană. Lecția pe care a trebuit să o învețe

Foto Facebook - Prof. dr. Cătălina Poiană

Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, s-a născut pe 9 octombrie 1959. Observăm din start că este născută în zodia Balanță.

Zodia arată scheletul astrologic, personalitatea și energia conștientă. Ca orice nativ a acestui semn, avem de-a face cu o persoană dornică de echilibru, armonie, negociere, cu simț artistic, cu adevărate calități de diplomat.

Luna, astrul care arată spectrul emoțional, se afla în Capricorn în momentul nașterii. Această poziție i-a oferit prof. dr. Cătălina Poiană, încă din prima parte a vieții, o maturizare timpurie, evenimente care au obligat-o să își controleze emoțiile și să învețe să se descurce de una singură. Cu Luna în Capricorn, deprinzi repede simțul organizatoric, capacitatea de a conduce, preluarea responsabilități sau puterea de a lua decizii dure.

Între Soare și Luna este o oarecare tensiune. Soarele din Balanță vrea socializare și ambalarea într-un mod estetic a tot, iar Luna din Capricorn vrea prea multă seriozitate, pragmatism, acceptarea realității, oricât de dură ar fi.

Mercur, planeta comunicării, se afla în Scorpion, într-o conjuncție cu Neptun. Ceea ce înseamnă că nativa are o minte foarte ascuțită, pricepută la cercetare, dornică de a descoperi ceea ce nu se percepe cu ochiul liber. Ca să nu mai spunem de abilitatea de a vedea dincolo de cuvinte.

Venus se afla în Fecioară și în conjuncție strânsă cu Pluto. Un aspect perfect pentru cineva care lucrează în domeniul sănătății. Are o obsesie pentru detalii, perfecțiune și vindecare. Dar și pentru disciplină și ordine.

Marte, planeta acțiunii și a forței, se afla în Balanță. Cătălina Poiană este precum un avocat care încearcă să împace, de fiecare dată, ambele părți.

Cel mai important aspect al astrogramei este Nodul Sud în Berbec. Lecția pe care a trebuit să o învețe este asumarea independenței și crearea unei identități de sine.