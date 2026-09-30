Prof. Dr. Cătălina Poiană critică așa-zișii „experți” care oferă „soluții” în domeniul sănătății pe Facebook

Foto Facebook - Prof. Dr. Cătălina Poiană

Prof. dr. Cătălina Poiană atrage atenția asupra numeroșilor „specialiști” în sănătate care formulează opinii, critici și soluții în mediul online, fără ca acestea să fie susținute de rezultate concrete.

Prof. dr. Cătălina Poiană subliniază că credibilitatea se construiește prin proiecte finalizate și schimbări reale, nu prin postări pe Facebook, comentarii sau proiecte rămase doar la nivel declarativ. În opinia sa, evaluarea celor care pretind că au soluții trebuie să țină cont de ceea ce au făcut efectiv și de impactul asupra pacienților și angajaților din sistem.

Mesajul transmis de prof. dr. Cătălina Poiană se încheie cu o provocare adresată celor care susțin că știu ce trebuie schimbat în sănătate: „Arătați-ne și ce ați făcut!”

Prof. dr. Cătălina Poiană: „Arătați-ne și ce ați făcut!”

’’Oare cum avem atât de mulți „specialiști” în sănătate pe Facebook, atât de mulți oameni interesați de proiecte din sănătate și atât de multe soluții declarate, iar realitatea din sănătate rămâne cea pe care o știm?



Poate și pentru că unii sunt ,,experți’’ mai ales în păreri și mai puțin în munca efectivă. Au răspunsuri pentru aproape orice, spun ce trebuie făcut și explică foarte sigur ce greșesc ceilalți. Când vine însă momentul să arate un proiect finalizat și lucrat de ei…nu de ,,subordonați care nu sunt buni că nu sunt obedienți’’ vedem că rămâne doar ,,vocea și talentul’’. Critica este necesară.



Dar credibilitatea celor care pretind că au soluții se vede și în ceea ce reușesc să construiască. Ce au făcut? Ce au dus până la capăt? Nu postările pe Fb sau proiecte copiate sau realizate pe hârtie…și cu ChatGPT.



Ce s-a îmbunătățit pentru pacienți sau pentru cei care lucrează în sănătate? Pentru că un pacient nu poate fi tratat cu o postare, iar problemele nu se rezolvă prin comentarii. Sănătatea are nevoie de oameni care își susțin vorbele prin muncă și rezultate. Iar celor care spun mereu că știu ce trebuie făcut le putem cere, firesc: arătați-ne și ce ați făcut?’’, a transmis Prof. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, pe contul său de Facebook.