Primele semne ale unei sarcini extrauterine: Ruptura tubară, cea mai gravă complicație. Sfaturile medicului ginecolog Patricia Mălușanu (SANADOR)

Femeie însărcinată. Sursa foto: Pexels

Medicul ginecolog Patricia-Alexandra Mălușanu de la SANADOR a explicat, pentru DCNews, care sunt primele semne ale unei sarcini extrauterine, cum poate fi identificată aceasta și de ce ruptura tubară reprezintă cea mai gravă complicație.

Un pas foarte important după un test de sarcină pozitiv este programarea pentru o ecografie, a explicat dr. Patricia-Alexandra Mălușanu, medic ginecolog la SANADOR, un consult ginecologic având scopul de a confirma sarcina intrauterină și, implicit, pentru a exclude o sarcină extrauterină.

Riscurile unei sarcini extrauterine

Sarcina extrauterină poate avea localizări diferite, iar simptomele pot varia de la pacientă la pacientă, potrivit medicului ginecolog Mălușanu. În multe cazuri, pacienta poate prezenta dureri pelvine și sângerări în cantitate redusă, în timp ce la ecografie este posibil ca sacul gestațional să nu fie identificat în cavitatea uterină.

„Sarcina extrauterină este o sarcină care nu se localizează în cavitatea uterină; se poate localiza la nivel abdominal, la nivel ovarian, cervical sau în cicatricea după operația cezariană. De obicei, pacienta prezintă dureri pelvine, sângerare în cantitate mică, iar la ecografie nu se constată intrauterin un sac gestațional”, a explicat dr. Patricia-Alexandrua Mălușanu.

Ruptura tubară, cea mai gravă complicație a sarcinii extrauterine

„Cea mai mare complicație a sarcinii extrauterine este ruptura tubară, în care pacienta prezintă dureri pelviabdominale intense, cu scăderea tensiunii arteriale, uneori și cu șoc hemoragic”, a punctat dr. Mălușanu, care a explicat cum se procedează într-un astfel de caz.

„Este necesară o intervenție chirurgicală, de obicei laparoscopică. Dacă sarcina extrauterină este incipientă și nu este ruptă, se poate încerca un tratament medicamentos sau uneori chirurgical, dar nu în urgență”, a declarat dr. Patricia-Alexandra Mălușanu, medic ginecolog la SANADOR, în exclusivitate pentru DCNews.

Poate fi confundată sângerarea din sarcină cu menstruația?

În primele săptămâni, o sângerare vaginală poate crea confuzie, mai ales dacă femeia nu știe încă dacă este însărcinată. De aceea, o întârziere a menstruației asociată cu dureri pelvine sau cu modificarea stării generale trebuie evaluată medical, a punctat dr. Mălășanu.

„La început, da, poate fi o confuzie. De obicei, însă, sarcina înseamnă și lipsa menstruației, adică apare o întârziere a menstruației. Și la fiecare întârziere, în care pacienta prezintă dureri pelvine sau alterarea stării generale, într-un fel sau altul ar fi cel mai bine să fie recoltat un Beta-hCG (hormonul produs în timpul sarcinii)”, a mai spus medicul.

Când se face screeningul genetic în sarcină

După confirmarea sarcinii și stabilirea evoluției acesteia, o altă etapă importantă, potrivit medicului ginecolog, este screeningul pentru anumite anomalii cromozomiale. Testele pot fi efectuate încă din primul trimestru, iar medicul poate recomanda variante diferite în funcție de situația fiecărei paciente.

„Este o întrebare frecventă chiar la prima consultație. Screeningul anomaliilor cromozomiale se poate face, de obicei, din trimestrul I. Și avem mai multe teste: dublu test, triplu test și testarea ADN-ului fetal din sângele matern, cum este numit NIPT-ul. Dublul test se face între 11 săptămâni și 13 săptămâni și șase zile. El ne dă un risc pentru anumite trizomii, precum trizomia 21, sindromul Down, respectiv 13 și 18. Acesta calculează un risc împreună cu markerii ecografici din morfologia de trimestrul I și anumite caracteristici ale pacientei. Testarea ADN-ului fetal, NIPT-ul, se face din săptămâna a zecea. Aici, putem afla cel mai devreme sexul fătului și dacă embrionul are anumite aneoploidii (modificare genetică) sau microdeleții (pierderi foarte mici ale unor fragmente de ADN dintr-un cromozom, care pot fi asociate cu anumite sindroame genetice) - depinde ce pachet alege pacienta”, a mai explicat dr. Mălășanu, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DCNews.