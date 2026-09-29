Analize recomandate înainte și în timpul sarcinii. Dr. Patricia Mălușanu (SANADOR), recomandări privind sportul, călătoriile și vaccinarea în sarcină

Femeie însărcinată făcând exerciții fizice. Sursa foto: Pexels, rol ilustrativ

Dr. Patricia-Alexandra Mălușanu (SANADOR), medic ginecolog, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, ce analize sunt recomandate înainte și în timpul sarcinii și ce trebuie să știe gravidele despre sport, călătorii și vaccinarea antigripală.

Sarcina vine cu o serie de recomandări importante din partea medicilor, încă din perioada de dinaintea concepției. Dr. Patricia-Alexandra Mălușanu (SANADOR), medic ginecolog, a vorbit la DCNews despre suplimentele și investigațiile recomandate în această perioadă și care sunt principalele analize ce trebuie efectuate la începutul sarcinii și în trimestrul I.

Ce analize sunt recomandate la începutul sarcinii și în trimestrul I

„Este foarte important a suplimenta cu acid folic, cel mai bine cu trei luni preconcepțional, cu 400 de micrograme, dar și în timpul trimestrului I. La începutul sarcinii, se fac anumite analize. La prima consultație sunt recomandate, pentru a vedea hemograma, coagulograma, biochimia. De asemenea, sunt importante și fierul, vitamina D. Se fac și probe urinare, cum este urocultura și sumarul de urină, se dozează hormonii tiroidieni pentru a evalua funcția tiroidiană.

De asemenea, în cadrul consultului ginecologic, se efectuează examenul Babeș-Papanicolau și recoltarea de secreție vaginală, inclusiv pentru Ureaplasma, Mycoplasma și Chlamydia. Se dozează, de asemenea, anticorpii pentru profilul TORCH, care include toxoplasma, rubeola, citomegalovirusul și virusul herpes”, a declarat dr. Patricia-Alexandra Mălușanu (SANADOR), la DC Medical și DCNews.

Sportul, contactul sexual și călătoriile în sarcină. Ce recomandă medicul ginecolog

„Sarcina nu înseamnă boală”, a amintit dr. Mălușanu, care a precizat, însă, că activitățile unei femei însărcinate trebuie adaptate în funcție de starea de sănătate și de eventualele complicații pe care le are.

Medicul ginecolog a spus în ce condiții sunt permise sportul, contactul sexual și călătoriile în timpul sarcinii.

„Trebuie înțeles că sarcina nu este o boală. Majoritatea activităților pot fi făcute și pe perioada sarcinii. De exemplu, sportul este chiar recomandat, dar trebuie adaptat pentru a nu exista traume abdominale sau căzături. La unele paciente, cu anumite complicații, poate fi contraindicat. Și contactul sexual este permis în timpul sarcinii, dar anumite situații obstetricale pot contraindica pe o perioadă scurtă.

O întrebare frecventă este, de asemenea, dacă ele pot călători. Acestea (n.r. călătoriile) nu sunt contraindicate, dar depinde de vârsta de sarcină, dacă există anumite complicații, câte ore zboară pacienta. Cel mai bine, când urmează un tratament, este de a întreba medicul ginecolog pentru a nu avea riscuri teratogene (care pot afecta dezvoltarea fătului)”, a explicat medicul ginecolog, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

Vaccinarea antigripală în sarcină. Recomandarea medicului ginecolog

De asemenea, medicul ginecolog încurajează vaccinarea antigripală în sarcină. Dr. Mălușanu a explicat de ce este aceasta importantă, deși multe paciente se tem să o facă.

„Gravida poate fi vaccinată și este chiar recomandat, deși pacientelor le este teamă. Vaccinul asigură o protecție foarte bună în sarcină”, a spus dr. Mălușanu, în exclusivitate pentru DCNews.